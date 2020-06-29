Бывшего премьер-министра Франции Фийона приговорили к двум годам тюрьмы

Франсуа и Пенелопа Фийоны в парижском суде в день оглашения приговора по громкому делу о фиктивных рабочих местах в парламенте, 29 июня 2020 года.

Суд Парижа приговорил экс-главу правительства Франции Франсуа Фийона к пяти годам заключения, из которых к трем годам условно, по громкому делу о фиктивных рабочих местах его жены Пенелопы. Сама Пенелопа Фийон получила три года условно. Защита намерена обжаловать приговор. Об этом в понедельник, 29 июня, сообщает AFP.

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Таким образом суд полностью удовлетворил ходатайство Национальной финансовой прокуратуры Франции, которая запрашивала эти сроки для четы Фийонов.

Супруги также были приговорены к штрафам в размере 375 тысяч евро каждый, как того требовал гособвинитель. Суд также лишил Франсуа Фийона права занимать выборные должности в течение ближайших десяти лет; Пенелопу Фийон — в течение ближайших двух лет.

Бывшего заместителя Франсуа Фийона в Национальном собрании Марка Жуло суд приговорил к трем годам заключения условно и 20 тысячам евро штрафа — тоже условно.

Суд над четой Фийонов и Марком Жуло начался в Париже 26 февраля. Супругов обвиняют в «соучастии и сокрытии» преступлений, связанных с растратой государственных средств и злоупотреблениями с общественным имуществом в период с 1998 по 2013 год. Все эти годы Пенелопа Фийон формально числилась помощницей депутата Национального собрания. За это время она получила из государственной казны 613 тысяч евро.

Франсуа Фийона обвиняют также в растрате госсредств и в «нарушении обязательств по декларированию» доходов.

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Адвокаты четы Фийонов уже заявили, что защита опротестует решение суда. На прошлой неделе защитники экс-премьера уже потребовали пересмотреть дело в связи с вновь открывшимися обстоятельствами.

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