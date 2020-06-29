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Во Франции крайне правые впервые в истории получили в управление 100-тысячный город

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Крайне правый политик Луи Алио после победы на выборах мэра Перпиньяна, 29 июня 2020 года.
Крайне правый политик Луи Алио после победы на выборах мэра Перпиньяна, 29 июня 2020 года. AFP - RAYMOND ROIG
RFI

Бывший вице-председатель «Национального объединения» и экс-партнер Марин Ле Пен Луи Алио по итогам второго тура муниципальных выборов во Франции в воскресенье, 28 июня, был избран мэром Перпиньяна на юге страны. Таким образом впервые в истории французские крайне правые получили в управление город, где проживает больше ста тысяч человек.

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50-летний Луи Алио, ставший фаворитом первого тура этих выборов, набрал во втором туре 53,09 % голосов, обойдя кандидата от правой партии «Республиканцы». Глава французских крайне правых Марин Ле Пен назвала избрание Алио на пост мэра Перпиньяна «большой победой». «Благодаря победе Луи Алио в Перпиьняне, мы сможем продемонстрировать нашу способность управлять большими городами», — написала она в твиттере.

Как отмечает France Inter, свою кампанию Луи Алио строил в первую очередь на приверженности региональным проблемам, нежели на принадлежности к крайне правым. Его победа во втором туре выборов не стала ни для кого сюрпризом ввиду разобщенности его соперников, некоторые из которых в конце концов поддержали Алио после первого тура выборов. 

Это уже четвертая муниципальная кампания для Луи Алио после неудачных попыток избраться на пост мэра Перпиньяна в 2008, 2009 и 2014 годах. На этот раз крайне правый политик отдалился от «Национального собрания» и от своей бывшей спутницы Марин Ле Пен, с которой они разошлись в прошлом году. Ни один из лидеров «Национального объединения» не приезжал поддержать Алио в Перпиньян, логотип партии не появлялся на предвыборных афишах кандидата — это было сделано намеренно, Луи Алио шел на выборы как «беспартийный». 

Французский историк и специалист по крайне правым Николя Лебур в комментарии France Infoподчеркивает относительный характер результатов этих выборов для партии Марин Лен Пен. «Перпиньян — это дерево, которое скрывает остальные результаты, потому что, по итогам этих выборов, у партии будет меньше муниципальных советников, чем в 2014 году. Глобально — это крайне разочаровывающий результат для Национального объединения», — полагает эксперт.

Перпиньян считается проблемным городом: уровень безработицы здесь, по данным 2016 года, превышает 25%, уровень бедности составляет 32% и является одним из самых высоких во Франции, отмечает издание 20 minutes.

Второй тур муниципальных выборов во Франции прошел в воскресенье, 28 июня, на фоне рекордно низкой явки (59%) и три месяца спустя после первого тура, состоявшегося 15 марта. 

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