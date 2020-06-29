Во Франции крайне правые впервые в истории получили в управление 100-тысячный город

Бывший вице-председатель «Национального объединения» и экс-партнер Марин Ле Пен Луи Алио по итогам второго тура муниципальных выборов во Франции в воскресенье, 28 июня, был избран мэром Перпиньяна на юге страны. Таким образом впервые в истории французские крайне правые получили в управление город, где проживает больше ста тысяч человек.

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50-летний Луи Алио, ставший фаворитом первого тура этих выборов, набрал во втором туре 53,09 % голосов, обойдя кандидата от правой партии «Республиканцы». Глава французских крайне правых Марин Ле Пен назвала избрание Алио на пост мэра Перпиньяна «большой победой». «Благодаря победе Луи Алио в Перпиьняне, мы сможем продемонстрировать нашу способность управлять большими городами», — написала она в твиттере.

📹 Avec la victoire de @louis_aliot à #Perpignan, nous allons pouvoir démontrer que nous sommes capables de gérer de grandes collectivités ⤵️ #Municipales2020 pic.twitter.com/9hqTtrUMUY — Marine Le Pen (@MLP_officiel) June 28, 2020

Как отмечает France Inter, свою кампанию Луи Алио строил в первую очередь на приверженности региональным проблемам, нежели на принадлежности к крайне правым. Его победа во втором туре выборов не стала ни для кого сюрпризом ввиду разобщенности его соперников, некоторые из которых в конце концов поддержали Алио после первого тура выборов.

Это уже четвертая муниципальная кампания для Луи Алио после неудачных попыток избраться на пост мэра Перпиньяна в 2008, 2009 и 2014 годах. На этот раз крайне правый политик отдалился от «Национального собрания» и от своей бывшей спутницы Марин Ле Пен, с которой они разошлись в прошлом году. Ни один из лидеров «Национального объединения» не приезжал поддержать Алио в Перпиньян, логотип партии не появлялся на предвыборных афишах кандидата — это было сделано намеренно, Луи Алио шел на выборы как «беспартийный».

Французский историк и специалист по крайне правым Николя Лебур в комментарии France Infoподчеркивает относительный характер результатов этих выборов для партии Марин Лен Пен. «Перпиньян — это дерево, которое скрывает остальные результаты, потому что, по итогам этих выборов, у партии будет меньше муниципальных советников, чем в 2014 году. Глобально — это крайне разочаровывающий результат для Национального объединения», — полагает эксперт.

Перпиньян считается проблемным городом: уровень безработицы здесь, по данным 2016 года, превышает 25%, уровень бедности составляет 32% и является одним из самых высоких во Франции, отмечает издание 20 minutes.

Второй тур муниципальных выборов во Франции прошел в воскресенье, 28 июня, на фоне рекордно низкой явки (59%) и три месяца спустя после первого тура, состоявшегося 15 марта.

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