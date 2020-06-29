В половине крупнейших городов Франции мэрами впервые стали женщины

Париж, Марсель, Страсбург, Лилль и Нант. В пяти из десяти самых больших городов Франции по итогам второго тура муниципальных выборов 28 июня мэрами стали женщины. В Марселе, а также в Безансоне, Биаррице, Периге и Пуатье женщин-мэров выбрали впервые в истории.

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В Париже 61-летняя социалистка Анн Идальго, ставшая в 2014 году первой женщиной-мэром французской столицы, была переизбрана на свой пост с большим отрывом от двух своих соперниц. Кандидат от соцпартии получила 48,5% голосов.

В Лилле 69-летняя социалистка Мартин Обри едва сохранила свой пост, обойдя кандидата от партии «Европа Экология Зеленые» с перевесом в 227 голосов и получила 40%. Это уже четвертый и, как она сама пообещала, последний мандат градоначальника. Экс-глава Соцпартии Франции правит северным городом уже 19 лет — в 2001 году она стала первой женщиной-мэром Лилля.

В Нанте сценарий муниципальных выборов был идентичен парижскому. 41-летняя социалистка Жоанна Роллан, в 2014 году ставшая первой женщиной-мэром города, была переизбрана на свой пост, опередив двух своих соперниц с результатом 59,67% голосов избирателей.

В Страсбурге 39-летняя юрист, представительница партии «Европа Экология Зеленые» Жанна Барсегян обошла соперника от правящей партии «Вперед, Республика», набрав 41,71% голосов. СМИ называют ее победу «сюрпризом». Избрание Барсегян также вписывается в контекст новой «зеленой волны» во Франции, когда по итогам второго тура муниципальных выборов в ряде крупных городов победили представители зеленых.

В Марселе, втором по величине городе Франции, итоги второго тура еще не определены окончательно. Город ждет «третий тур»: новый мэр будет избран в ходе голосования муниципальных депутатов. Однако уже известно, что мэром Марселя впервые в истории станет женщина. По итогам голосования на выборах победила представительница зеленых 63-летняя Мишель Рюбирола, набравшая 38%. Ее соперница, кандидат от правой партии «Республиканцы» Мартин Вассаль получила 30% голосов.

Впервые женщины-мэры были избраны в Биаррице, Периге, Безансоне и Пуатье. В двух последних городах мэрами стали представительницы зеленых. В Пуатье 30-летняя Леонор Монкодюи обошла действующего мэра-социалиста Алена Клэя, набрав 42,83%. В Безансоне 60-летняя исследовательница-эколог Анн Виньо победила соперника от правой партии «Республиканцы» с результатом 43,83%.

Второй тур муниципальных выборов во Франции прошел в воскресенье, 28 июня, при рекордно низкой явке (59%) и три месяца спустя после первого тура, состоявшегося 15 марта. Второй тур был отложен из-за эпидемии коронавируса. В большинстве французских коммун победители выборов были определены по итогам первого тура. Однако второй тур потребовался в большинстве крупных городов Франции: Париже, Лионе, Марселе, Лилле, Тулузе, Бордо, Нанте, Монпелье, Страсбурге.

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