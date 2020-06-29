«Зеленая волна» во Франции: в Лионе, Бордо, Страсбурге и Пуатье мэрами впервые стали экологи

Празднование победы Пьера Урмика, кандидата от партии зеленых во втором туре муниципальных выборов в Бордо.

Это «исторический» поворот. По итогам второго тура муниципальных выборов, прошедших во Франции 28 июня, в ряде крупных городов побеждают представители партии «Европа Экология Зеленые». При этом у экологов сегодня нет ни одного депутата в парламенте страны.

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Отныне «зеленые» мэры будут в Лионе (третий город Франции), Бордо, Страсбурге, Анси, Безансоне, Пуатье, Туре и ряде других, более мелких муниципалитетов.

В Гренобле, городе, который за последние годы стал «витриной» французских зеленых, действующий мэр Эрик Пьоль был переизбран на второй срок, набрав 53,13% голосов.

В Бордо адвокат Пьер Урмик положил конец 73-летнему правлению правых, победив во втором туре муниципальных выборов с 46,48% голосов.

Победа левых в Париже, Марселе, Монпелье, Руане, Ренне и других городах также во многом была обусловлена коалицией с зелеными. «Никогда еще у зеленых не было столько полномочий на муниципальном уровне», — отмечает издание L’Obs.

Мэр Парижа Анн Идальго победила с большим отрывом от своих соперниц (48,5 %), правого кандидата Рашиды Дати и кандидата от правящей партии Аньес Бюзен, заключив 2 июня альянс с экологами.

«Это политический поворот для нашей страны. Политический пейзаж перестраивается вокруг экологии, это важный проект. Это реакция на беспомощность и отказ правительства делать выбор по экологическим и социальным вопросам, реакция на вертикальность власти», — заявил евродепутат от партии «Европа Экология Зеленые» и бывший кандидат в президенты Франции Янник Жадо. Его слова приводит Le Monde.

«Это исторический вечер для экологии. Мы счастливы и сдержаны одновременно. Это огромная ответственность. Ничто не остановит идею, чей час настал», — заявил глава партии «Европа Экология Зеленые» Жюльен Байу.

Une soirée historique pour l'écologie.

Nous sommes heureux et modestes à la fois.

La responsabilité est immense.

Rien n'arrête une idée dont l'heure est venue.#Municipales2020 #vaguevertehttps://t.co/LgEwyIjnDs — Julien Bayou (@julienbayou) June 28, 2020

Как объясняет в интервью Le Monde Жером Фурке, социолог из французского института изучения общественного мнения IFOP, пандемия коронавируса усилила выбор французов в пользу экологии: «Самоизоляция стала ускорителем. Люди требуют решений на местном уровне, снижения бешеного потребления. Этот период усилил значимость идей “Европы Экологии Зеленых”».

Второй тур муниципальных выборов во Франции состоялся при рекордно низкой явке (около 59%).

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