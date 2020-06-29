Макрон поддержал экологические поправки в Конституцию Франции
Опубликовано:
Президент Эмманюэль Макрон поддержал почти все предложения, разработанные Гражданским конвентом по климату для ускорения экологической трансформации во Франции. Принимая в понедельник, 29 июня, в Елисейском дворце 150 участников конвента, глава государства согласился с предложением внести экологические приоритеты в Конституцию, а также пообещал к сентябрю подготовить законопроект по части мер, принятых конвентом. Из 149 инициатив Макрон отклонил лишь три.
Эмманюэль Макрон создал Гражданский конвент по климату (фр. La Convention citoyenne pour le climat — CCC) после протестов «желтых жилетов», которые начались в ответ на увеличение «экологического» топливного налога. 150 граждан, выбранных в ходе жеребьевки, с осени 2019 года вырабатывали для правительства и президента предложения экологических реформ и мер по ускорению «зеленой» трансформации жизни страны и ее экономики. 21 июня конвент представил президенту окончательный список из 149 инициатив, утвержденных голосованием.
Неделю спустя Эмманюэль Макрон принял участников Гражданского конвента по климату в саду Елисейского дворца, чтобы дать свою оценку предложениям и определить график их воплощения в жизнь. Встреча прошла на следующий день после второго тура муниципальных выборов во Франции, на которых исторического успеха добились французские «зеленые».
Два предложения конвента касались внесения изменений в Конституцию Франции. В ее преамбулу граждане предложили записать понятие окружающей среды как наивысшей базовой ценности Французской республики. Макрон это предложение отклонил, но поддержал поправки к первой статье Основного закона, в которую предложено записать понятия «биоразнообразия», «окружающей среды» и «борьбы с изменениями климата». По словам Макрона, процедура конституционных изменений может завершиться в парламенте до конца 2021 года. Президент также заявил о готовности вынести экологические поправки к Основному закону на всенародный референдум.
Макрон не исключил проведения референдумов и по некоторым другим предложениями Гражданского конвента по климату.
Отклонил президент предложение о введении нового 4-процентного налога на дивиденды по акциям для финансирования экологического перехода. Макрон напомнил, что во Франции и без того высокие налоги, и усиление фискального бремени отрицательно скажется на инвестициях.
Президент также заявил о необходимости отложить на более поздний срок дебаты по вопросу о снижении скоростного лимита на автотрассах со 130 до 110 км/ч. Конвент по климату предложил снизить максимально разрешенную скорость движения во Франции для сокращения выбросов парниковых газов.
Все остальные 146 инициатив президент Макрон пообещал немедленно передать правительству и парламенту для их реализации. Он также заявил, что участники Гражданского конвента должны продолжить свою работу. Отныне они будут тесно сотрудничать с министерствами и депутатами парламента для претворения своих инициатив в правительственные декреты и законопроекты.
Некоторые меры, предложенные конвентом, будут введены во Франции уже в конце июля, пообещал Макрон. Часть предложений обретет форму специального законопроекта, который парламент обсудит уже в сентябре. Некоторые меры будут включены в правительственный план перезапуска экономики после пандемии коронавируса.
Экологические меры, утвержденные конвентом граждан, касаются целого спектра вопросов устройства жизни и экономики. Речь идет о жестких ограничениях для рынка рекламы, о запрете на въезд в города экологически «грязных» автомобилей, об увеличении государственных дотаций на покупку экологически чистых машин, о реновации зданий для повышения энергосбережения, о моратории на строительство новых крупных торговых центров на окраинах городов, повышении экологичности общественного транспорта.
Выступая в этот понедельник, 29 июня, перед участниками Гражданского конвента по климату, президент Макрон также пообещал, что государство в ближайшие два года выделит дополнительно 15 миллиардов евро инвестиций на «экологическую конверсию экономики» и промышленности.
РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFIПодписаться