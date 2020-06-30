Азартные игры во Франции: власти «обеспокоены» поведением сограждан

«1,4 млн французов имеют проблемы с азартными играми». «Лото, EuroMillions, спортивные пари… 400 евро тратит средний игрок в год». «Азартные игры: власти бьют тревогу». Это заголовки французских СМИ, сопровождающие правительственный доклад, который был опубликован во вторник, 30 июня.

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Совместное исследование подготовили Национальное агентство общественного здравоохранения (Santé publique France), Французский центр мониторинга наркотиков и наркомании (OFDT) и Французский центр мониторинга игр (ODJ) на основе опроса более 10 тысяч взрослых французов (в возрасте от 18 до 75 лет).

Исследователи изучили игровое поведение сограждан в 2019 году, через пять лет после предыдущего подобного опроса. Выяснилось, что хотя за это время снизилось общее число людей, принимающих участие в разных азартных играх (от покупки лотерей до финансовых ставок), зато значительно выросло число зависимых от игромании.

Если в 2014 году 56,2% опрошенных хотя бы раз приняли участие в азартной игре, то в 2019-м пропорция снизилась до 47,2% (среди них женщин чуть меньше, чем мужчин). Самое большое число игроков — среди людей в «самом трудоспособном возрасте» (от 25 до 54 лет).

При этом число людей, у которых есть серьезная игровая зависимость, по сравнению с 2014 годом выросло вдвое: с 0,8 до 1,6%. Т. е., учетом населения Франции, в стране должно быть примерно 340 тысяч «зависимых» от этой проблемы. Еще примерно 1 миллион — это «умеренно-зависимые».

«С точки зрения общественного здравоохранения, (в вопросе игромании) мы (французы) пока очень далеки от уровня других зависимостей, таких как зависимость от алкоголя или табака... Но все же значительно увеличилось число людей, находящихся в беде», — заявил Жан-Мишель Кост, глава OFDT.

Исследователи отмечают, что азартные игры — один из любимых видов досуга французов. 400 евро — это средняя сумма, которую тратит во Франции «человек играющий» (в расчет включены и те, кто один раз в год купил лотерею за 2 евро, и те, кто проиграл в казино 200 000). Медианное значение все-таки гораздо ниже — 72 евро в год или 6 евро в месяц: то есть пара-тройка самых недорогих лотерей.

Большинство французов играет «время от времени», лишь 28,6% заявили, что занимаются этим минимум раз в неделю, 1,2% — каждый день. Половину общей кассы (49% заработка) французским «продавцам азарта» приносит всего лишь 1% играющих. И примерно 4/5 этой половины дают как раз «зависимые» игроки.

Подавляющее большинство французов (78,5) % отдает предпочтение лотереям. Составители документа даже выяснили, какое количество людей покупает лотереи, которые позволяют мгновенно узнать результат (56,9%), а какое — лотереи, где нужно ждать тиража (60%): в последнем случае шансов выиграть меньше, но выигрыши обычно крупнее.

Подавляющее большинство французов (78,5) % отдает предпочтение лотереям. Их можно купить почти на каждом углу. AFP - ALAIN JOCARD

Впрочем, докладчики также отмечают рост интереса к ставкам на спортивные матчи (этим занимается 11% «играющих» французов) и связывают это с развитием деятельности букмекерских контор в Интернете, которая во Франции началась в 2010 году. Общий объем «спортивных» ставок за последние пять лет вырос в 2,8 раза, при этом объем онлайн-ставок увеличился в 4,6 раза.

Игровые автоматы используют 9,7% «игроков», ставки на скачки (они выделены в отдельную «статью») делают 7,7%, играют в казино — 5,9%, в покер — 2,9%.

«Некоторые игроки могут иметь трудности, связанные с (игровой) практикой. Именно поэтому, — чтобы снизить социально-санитарный ущерб, который может нанести эта деятельность, и чтобы убедиться, что процветание этого сектора экономики не идет в ущерб общественному здравоохранению, — оценка игроков имеет важное значение», — отмечается в докладе.

Исследователи выяснили, что «зависимые» или «умеренно-зависимые» игроки в среднем моложе, чем остальные, кроме того, они — выходцы из «более низких» социальных слоев, имеют более низкий уровень образования и чаще бывают безработными.

Самыми рискованными с точки зрения зависимости названы спортивные ставки: среди тех, кто ими увлекается, уровень «зависимых» в 6 раз выше, чем среди тех, кто занимается самой распространенной во Франции азартной практикой — игрой в лотереи.

К слову, 23 июня во Франции начал работу новый регулирующий орган — Национальное управление игр (ANJ), которое пришло на смену ведомству с другим названием, получив более широкие полномочия. ANJ будет контролировать 78% «игрового» рынка во Франции, где аккумулируется более 50 млрд евро в год.

В задачи ANJ входит, помимо прочего, «профилактика» и «борьба» с игровой зависимостью граждан, отмечает издание L’Express.

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