«Вчера — герои, сегодня забыты»: во Франции медики вновь вышли на акции протеста

«Вчера — герои, сегодня забыты»: по всей Франции медработники вновь вышли на акции протеста. 30 июня 2020 года.

Французские медработники во вторник, 30 июня, вновь вышли на акции протеста с требованием масштабных инвестиций в здравоохранение, улучшения условий труда и увеличения зарплат. После многотысячной забастовки 16 июня медики рассчитывают усилить давление на власти за несколько дней до завершения консультаций по реформе здравоохранения.

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Как отмечает AFP, в отличие от акции 16 июня, в которой, по разным данным, приняли участие от 100 до 180 тысяч медработников, сегодняшние манифестации были менее масштабными. 16 июня во Франции прошли около 250 акций по всей стране, 30 июня — собраний медиков заявлено в два раза меньше.

Однако, как и 16 июня, медики вышли протестовать в разных городах страны. Несколько тысяч человек в Париже, по меньшей мере 1200 в Лионе, от 1600 до 3000 в Нанте, от 700 до 1500 в Монпелье, 500 в Гренобле, от 200 до 500 в Клермон-Ферране, 200 в Страсбурге, несколько сот человек в Дижоне — приводит цифры AFP.

Большинство акций состоялись перед зданиями больниц. В Париже колонна из нескольких тысяч человек прошла от бывшего военного госпиталя Валь-де-Грас до министерства здравоохранения. На плакатах участников шествия можно было прочитать: «Вчера — герои, сегодня забыты», «Кредиты больницам, а не капиталу».

В разгар пандемии президент Франции Эмманюэль Макрон пообещал масштабные инвестиции в систему здравоохранения, однако медработники считают объявленные меры экстренной поддержки больниц недостаточными и требуют улучшения условий труда и повышения зарплат.

Негодование медиков вызывают также нехватка персонала, сокращение числа койко-мест в больницах, система финансирования лечебных учреждений, процесс «оптимизации» здравоохранения, приводящий к закрытию отделений, небольших клиник и медицинских центров.

Во вторник днем на акцию протеста к зданию французского Минздрава в Париже также впервые вышли иностранные врачи, работающие во Франции без европейского диплома. Они требуют уравнения в правах с французскими коллегами и признания их дипломов. Иностранные врачи получают в несколько раз меньше французских специалистов.

►►RFI подробно рассказывала о положении иностранных врачей во Франции здесь.

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