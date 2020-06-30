К концу 2022 года Air France может сократить более 7500 рабочих мест

Дирекция Air France хочет как можно скорее начать переговоры с представителями профсоюзов работников наземных служб, чтобы договориться о начале кампании сокращений уже в начале 2021 года.

Air France может сократить более 7500 рабочих мест к концу 2022 года. Об этом во вторник, 30 июня, сообщило агентство France-Presse со ссылкой на источники в профсоюзах.

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Как сообщили источники агентства в профсоюзах, более 6500 из 41 тысячи рабочих мест будет сокращено непосредственно в Air France и более тысячи — в компании-лоукостере Hop!, входящей в один холдинг с крупнейшим французским авиаперевозчиком.

Предполагается, что 3500 рабочих мест к 2022 году будет сокращено за счет незамещения сотрудников, выходящих на пенсию или увольняющихся по собственному желания. По предварительным подсчетам, главным образом эта мера коснется работников наземных служб. Оставшиеся 3 тысячи рабочих мест, преимущественно среди летного состава, будут ликвидированы в рамках специального плана сокращения штатов.

Ожидается, что план сокращений будет представлен в пятницу, 3 июля, на заседании Центрального экономического и социального комитета компании (comité économique et social central). Дирекция Air France хочет как можно скорее начать переговоры с представителями профсоюзов работников наземных служб, чтобы договориться о начале кампании сокращений уже в начале 2021 года.

Как заявили в дирекции Air France, необходимость сокращений связана в том числе с вынужденным перерывом в работе на время пандемии коронавируса.

По данным AFP, о намерении сократить рабочие места также заявили и другие авиаперевозчики международного уровня: Lufthansa готовится сократить 22 тысячи работников, British Airways — 12 тысяч.

Кроме того, о намерении сократить 15 тысяч рабочих мест, треть из которых — во Франции, заявил авиастроительный концерн Airbus.

9 июня министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр объявил о мерах госпомощи авиасектору. В том числе он напомнил о том, что правительство выделило 7 миллиардов евро на поддержку холдинга Air France-KLM.

Министр дал во вторник, 30 июня, интервью в эфире BFM TV. В нем он упомянул перспективы приватизации парижских аэропортов. По его словам, продажа не состоится как минимум до 2021 года. «В первую очередь потому, что я сейчас занят другими вещами, но и по той причине, что, если посмотреть на активность авиатранспорта, продавать активы в момент, когда их цена настолько низка, не вполне ответственно. Момент пока не настал. Вероятно продажа аэропортов не состоится до 2022 года», — заявил Ле Мэр.

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