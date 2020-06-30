Национальная библиотека Франции построит новое здание для коллекции печатной прессы

Национальная библиотека Франции (BNF), одна из старейших в Европе и крупнейших в мире, ищет место для строительства нового здания, в котором будет храниться коллекция печатной прессы. Здание Национального хранилища прессы планируют возвести к 2027 году, заявила 30 июня агентству AFP директор BNF Лоранс Энжель.

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«Мы оказались в той точке истории Национальной библиотеки Франции, когда мы должны открыть новую страницу», — отметила Лоранс Энжель. По ее словам, сегодня BNF действует исходя из той же логики, что и 30 лет назад, когда было принято решение о строительстве нового здания библиотеки имени Франсуа Миттерана в XIII округе Парижа.

Тогда книжные хранилища были переполнены и нужно было построить новые на ближайшие 30 лет. Сегодня, отмечает госпожа Энжель, пришло время построить новое хранилище для того, чтобы сохранить огромную коллекцию печатной прессы, насчитывающую 247 тысяч наименований.

«Уже давно, начиная с XIX века, BNF задается вопросом о хранении своей коллекции печатных изданий. Прежде всего, это вопрос места: его газеты занимают очень много, и когда-то нам приходилось складывать или сворачивать их в пачки. Кроме того, они напечатаны на бумаге плохого качества, едкими чернилами, которые их портят, — рассказывает директор Национальной библиотеки Франции. — Из-за того, что мы слишком долго ждали, мы оказались в ситуации, когда этим коллекциям грозит исчезновение».

Отсюда — проект строительства «ларца для этих сокровищ» французского печатного наследия. Библиотека ищет большой участок земли (площадью 15 тысяч квадратных метров), на котором можно будет возвести современное здание со специально оборудованным хранилищем, мастерскими по реставрации и оцифровке изданий, а также библиотечным залом.

Здание вряд ли построят в самом Париже: дирекция BNF ищет место, до которого из французской столицы можно было бы добраться за два часа на поезде и три на автомобиле. Стоимость проекта оценивают в 70-90 миллионов евро. Сейчас библиотека ищет партнеров для его финансирования и реализации.

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