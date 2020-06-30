Новая страница в энергетике: старейшая французская АЭС прекратила работу

АЭС в Фессенхайме была введена в эксплуатацию в 1977 году

В эльзасском городке Фессенхайм в понедельник, 29 июня, был остановлен последний действующий энергоблок старейшей атомной электростанции Франции. Закрытие приветствовали активисты экологических движений, но оно также стало поводом для беспокойства работников станции и местных жителей.

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АЭС в Фессенхайме была введена в эксплуатацию в 1977 году. Ее два реактора мощностью 900 мегаватт (МВт) производили в среднем 11 млрд кВтч ежегодно. Первый реактор был остановлен в феврале этого года. Процесс выгрузки и утилизации отработавшего ядерного топлива может занять еще пять. Только после этого начнется демонтаж самой станции, который планируют завершить к 2040 году.

Помимо активистов движения за выход из ядерной энергетики закрытия АЭС в Фессенхайме добивались соседние Швейцария и Германия. В последние годы на станции неоднократно происходили сбои в работе. А долина Верхнего Рейна остается сейсмически активным регионом и зоной постоянных подтоплений. Однако французское Управление ядерной безопасности ASN оценивало АЭС в Фессенхайме как одну из самых надежных в стране.

Пока активисты экологических движений празднуют победу, профсоюзные организации работников АЭС в Фессенхайме называют 29 июня «днем траура». Местные жители считают решение о закрытии необдуманным и исключительно политическим. Критики также указывают на то, что после закрытия АЭС региону в холодные зимы придется покупать электричество, производимое на угольных ТЭЦ соседней Германии. И такое решение вряд ли вписывается в представления об «экологическом переходе».

Недовольство местных жителей

Закрытие электростанции было предвыборным обещанием еще бывшего президента Франции Франсуа Олланда. Окончательное решение было принято уже его преемником Эмманюэлем Макроном в 2017 году. Против закрытия выступали местные жители и работники станции, которые опасаются, что сами останутся без работы, а город придет в упадок.

Непосредственно на станции, а также на связанных с ней производствах, трудится 1 900 человек. Закрытие АЭС скажется на жизни пяти тысяч местных жителей, утверждает Национальный институт статистики INSEE. Оператор атомных электростанций Франции, компания EDF обещает, что никто из сотрудников закрывшейся станции не останется без работы.

Однако многие не хотят покидать родной регион. Таких обещают трудоустроить в проектируемом технопарке — совместном проекте Франции и Германии. Там собираются производить биотопливо, а также внедрять экспериментальные технологии для обеззараживания металла с низкой долей радиации. Однако пока технопарк существует только в виде проекта. Первые предприятия должны открыться не раньше 2022 года.

Конец эры атомной энергетики?

Франция является второй страной в мире по объему производства атомной электроэнергии, уступая более чем в два раза США. На третьем и четвертом местах находятся Китай и Россия. На атомную энергетику приходится более 70% производимой во Франции электроэнергии. Согласно планам правительства, этот показатель должен снизиться до 50% к 2035 году.

Не считая закрывшейся АЭС в Фессенхайме, во Франции остается еще 18 действующих атомных электростанций и 56 реакторов. Большинство действующих атомных станций Франции были построены в 70-80-х годах прошлого века и все они должны прекратить работу до 2060 года. Компания EDF объявила, что уже в ближайшие 15 лет будут остановлены еще 12 реакторов на семи АЭС.

На смену им должны прийти реакторы третьего поколения — так называемые EPR («Реактор с водой под давлением»). Однако строительство первого реактора такого типа на АЭС в Фламанвиле, на северо-западе Франции, запаздывает уже более чем на 10 лет. Его запуск, изначально планировавшийся в 2012 году, отложили до 2023 года. А стоимость контракта возросла с 3,5 млрд евро до 12 млрд. Только после ввода в эксплуатацию этого реактора будет принято решение о строительстве других реакторов такого типа.

Тем временем компания EDF разрабатывает по заказу французского правительства план полного перехода на возобновляемые источники энергии. На европейском уровне обсуждается так называемая программа Green Deal, в рамках которой планируется потратить 750 млрд евро на переход Европы к возобновляемым источникам энергии к 2050 году.

Пока активисты экологических движений празднуют победу, профсоюзные организации работников АЭС в Фессенхайме называют 29 июня «днем траура». AFP

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