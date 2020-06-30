Тьерри Мариани возглавил делегацию французских депутатов Европарламента в Крыму

Тьерри Мариани в Крыму в ходе прошлогодней поездки на полуостров наградили медалью и матрешкой, 14 марта 2019 года.

Французские депутаты Европарламента приезжают в Крым с трехдневным визитом по случаю проведения голосования по поправкам к Конституции РФ. Делегацию возглавит евродепутат от крайне правой партии «Национальное объединение», сопредседатель ассоциации «Франко-российский диалог» Тьерри Мариани. Об этом во вторник, 30 июня, сообщает «Интерфакс». Киев потребовал от Парижа официально отреагировать на поездку французских политиков на аннексированную территорию.

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«Прибывает делегация депутатов Европарламента от Франции в качестве экспертов на голосование. Они посетят избирательные участки в Ялте и Симферополе», — цитирует «Интерфакс» заявление главы комитета Госсовета Крыма по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрия Гемпеля.

Делегация в составе пяти французских евродепутатов во главе с Тьерри Мариани пробудет на полуострове до вечера 2 июля.

Близкий к Кремлю политик, бывший министр транспорта в правительстве Николя Саркози Тьерри Мариани регулярно приезжает в Крым, начиная с 2014 года. В бытность депутатом в Национальном собрании Франции он неоднократно возглавлял парламентские делегации в ходе поездок на полуостров. В марте 2018 года Мариани вновь приезжал в Крым в качестве наблюдателя на президентских выборах. В последний раз политик побывал в Крыму в марте 2019 года для участия «в торжествах по случаю пятилетия со дня присоединения полуострова к России».

Ранее Тьерри Мариани уже говорил в комментарии изданию Mediapart, что собирается приехать в Россию в качестве международного эксперта по случаю проведения голосования по поправкам к Конституции, однако он не уточнил, что снова приедет на аннексированный полуостров.

МИД Украины просит официальный Париж отреагировать на очередную поездку французских политиков в Крым. Как сообщает 30 июня издание «Европейская правда», заместитель главы МИД Эмине Джапарова встретилась во вторник с послом Франции в Украине Этьеном де Понсеном и обратила его внимание «на недопустимость контактов граждан Франции с представителями оккупационной администрации РФ на временно оккупированных территориях Украины».

«Джапарова обратилась с просьбой официально отреагировать на незаконный визит делегации французских депутатов Европарламента во главе с Тьерри Мариани в Крым 30 июня - 2 июля», — цитирует издание официальное сообщение украинского внешнеполитического ведомства.

Как отмечается в этом сообщении, посол Франции «подтвердил неизменную позицию официального Парижа по поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины».

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