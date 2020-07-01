Забытая на век: во Франции вышел фильм о первом режиссере-женщине

1 июля 1873 года родилась Алис Ги-Блаше, первая женщина-кинорежиссер, пионер игрового кино. За более чем 20 лет она создала тысячу фильмов. Но несмотря на богатое наследие, долгие годы история замалчивала ее вклад в развитие кинематографа. Сегодня во Франции об Алис Ги-Блаше заговорили благодаря документальному фильму Памелы Б. Грин «Будь естественным: Нерассказанная история Алис Ги-Блаше». Над его созданием американский режиссер работала десять лет.

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Во Франции первый показ документального фильма «Будь естественным: Нерассказанная история Алис Ги-Блаше» прошел в рамках Каннского кинофестиваля в 2018 году (трейлер, англ.). Премьера фильма американского кинорежиссера Памелы Б. Грин должна была состоятся в марте этого года, однако из-за карантина ее отложили. В конце июня во Франции фильм вышел в большой прокат и был тепло встречен кинокритиками, которые назвали его лучшим фильмом недели.

В документальном фильме «Будь естественным: Нерассказанная история Алис Ги-Блаше» американский режиссер обращает внимание зрителя на забытые страницы истории рождения кино. В частности, она напоминает о том, что 22 марта 1895 года в Париже на показе первого фильма братьев Люмьер «Выход рабочих с фабрики» присутствовала молодая женщина, секретарь промышленника Леона Гомона, основателя известной киностудии. 21-летняя Алис Ги-Блаше была поражена изобретением и открывающимися вместе с ним возможностями, а через год она создала один из первых игровых фильмов под названием «Капустная фея» продолжительностью минуту. Вскоре она получила повышение и стала руководителем кинопроизводства в «Гомон».

Благодаря молодой кинематографистке, которая стала постановщицей первых игровых фильмов французской киностудии, на экране впервые появился крупный план и фоносцены. После десяти лет работы в компании Алис Ги-Блаше уехала в США, где основала собственную киностудию «Солакс», девизом которой она выбрала фразу: «Будь естественным». Она стала первой и единственной женщиной-владелицей кинокомпании. Все ее творчество было наполнено духом новаторства: она снимала чернокожих актеров, первой прибегла к использованию каскадеров в кино и методу обратной съемки (движение задом наперед). И даже съемки диких животных ее не пугали.

Череда печальных событий свела на нет ее американский успех. После того, как под натиском Голливуда компания Алис Ги-Блаше обанкротилась, а муж бросил ее с детьми, режиссер вернулась во Францию и больше не сняла ни одной кинокартины. За более чем 20 лет карьеры французский режиссер создала 1000 фильмов. Несмотря на оставленное ею богатое наследие, на долгие годы история забыла этого пионера кино: ее вклад замалчивали даже самые видные деятели кинематографа, как Анри Ланглуа, один из основателей Французской синематеки. Лишь после того, как в середине прошлого столетия сын Леона Гомона Луи произнес в Париже речь «Мадам Алис Ги-Блаше, первая женщина-режиссёр», ее наградили орденом Почетного легиона. Однако широкой славы и признания при жизни она так и не удостоилась, а ее мемуары «Автобиография первооткрывательницы французского кино» появились уже после смерти в 1976 году.

Почему такой талантливый режиссер и важная фигура на заре кинематографа оказалась в тени истории? Этим вопросом десять лет назад задалась американская кинематографистка Памела Б.Грин, которая по крупицам начала собирать у деятелей кино, историков, а также потомков Алис Ги-Блаше информацию о жизни режиссера и ее фильмах, многие из которых были утеряны. Для создания «Будь естественным: Нерассказанная история Алис Ги-Блаше» голливудский режиссер запустила сбор денег, в котором приняли участие более 3000 человек, среди них — много женщин. Средства были потрачены не только на съемки документального кино, но и на реставрацию некоторых фильмов Алис Ги-Блаше, найденных во время расследования.

Фильм Памелы Грин, построенный в виде документального детектива, французская пресса оценила по достоинству, а многолетнее молчание об Алис Ги-Блаше назвала непонятным и несправедливым.

Работа Памелы Б.Грин стала результатом десятилетней борьбы против беспамятства, сексизма и многочисленных попыток вытеснения из истории кинематографа имени первой женщины, которая однажды сказала: «Моя молодость, неопытность и мой пол сговорились против меня».

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