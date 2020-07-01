Народ не едет: во Франции стали продавать билеты на поезда с большой скидкой

Каждый скоростной поезд, заполненный менее, чем 70%, — это убыток для SNCF.

Французская государственная железнодорожная компания SNCF с 1 по 3 июля проводит кампанию по продаже билетов на популярные «отпускные» направления с большой скидкой. Промоакция связана с тем, что, несмотря на начавшийся период отпусков, многие поезда не заполняются. Это очень необычное явление для Франции в июле—августе.

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С 1 по 3 июля билеты на скоростные поезда (TGV) по Франции на разные даты июля и августа продаются, начиная с 30 евро.

«Невиданная для отпускной поры промоакция», отмечает francetvinfo, подчеркивая, что заполняемость поездов сейчас — ниже, чем была в период до введения карантина (он действовал с 17 марта по 11 мая, передвижения по всей Франции без ограничений стали возможны для жителей страны с 1 июня).

Средняя ожидаемая заполняемость поездов на июль сейчас чуть выше 50%, на август — около 30%. В выходные заполняемость выше — «более 70%», отметил директор подразделения Voyages SNCF Ален Кракович, но это все равно очень мало для отпускного периода.

И это несмотря на то, что SNCF продает билеты с условием их безвозмездного возврата и обмена.

Обычно на июль—август билеты на популярные курортные направления во Франции бывают проданы задолго до даты отправления, а в последний момент их чаще всего либо невозможно купить, либо они продаются по самым высоким тарифам.

Как отмечает francetvinfo, каждый скоростной поезд, заполненный менее, чем 70%, — это убыток для SNCF. При том, что еще в период до коронавирусного кризиса эта государственная компания накопила долг в 54,5 млрд евро.

За период карантина ситуация значительно ухудшилась.

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