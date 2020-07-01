«Ясный политический жест»: Франция вышла из операции НАТО

Франция временно вышла из натовской операции в ожидании реакции со стороны руководства альянса на поведение Турции в Ливии. На фото: министр обороны Франции Флоранс Парли (справа) и генсек НАТО Йенс Столтенберг. 27.06.2019

В среду, 1 июля министерство обороны Франции объявило о том, что временно приостанавливает участие французских сил в миссии НАТО в Средиземном море. Как сообщает Le Figaro, таким образом французское военное ведомство протестует против «двойной игры» Турции.

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Решение о временном выходе Франции из средиземноморской операции Sea Guardian принято в ответ на отсутствие реакции со стороны руководства НАТО на прозвучавший из Парижа призыв «решить турецкую проблему».

Поводом для подобного заявления послужил инцидент в Средиземном море. Как заявила 17 июня министр обороны Франции Флоранс Парли, инцидент произошел 10 июня: в рамках операции Sea Guardian французский фрегат «Курбе» пытался досмотреть турецкое грузовое судно «Чиркин», подозреваемое в перевозке оружия в Ливию, но турецкий военный корабль трижды взял на прицел французский фрегат с помощью радарной системы ракетного наведения. Париж назвал эти действия «крайне агрессивными», а политику Североатлантического альянса в отношении Турции «страусиной».

В тот же день МИД Франции назвал нарушение эмбарго ООН на поставки оружия, в частности, со стороны Турции, «главным препятствием на пути установления мира и стабильности в Ливии». «Поддержка Анкарой продолжения наступления Правительства национального согласия прямо противоречит усилиям по обеспечению немедленного перемирия, в котором мы принимаем участие (…). Такое поведение, как и любое иностранное вмешательство в ливийский конфликт, должно прекратиться», — заявили во французском внешнеполитическом ведомстве.

В Анкаре тогда отвергли все обвинения. Высокопоставленный представитель военного командования Турции заявил агентству Reuters о том, что французское судно не выходило на связь. Он также заверил, что Турция «всегда выполняла и продолжает выполнять все взятые на себя обязательства».

Затем в обмене «любезностями» с обеих сторон поучаствовали министерства иностранных дел. В понедельник, 29 июня, президент Франции Эмманюэль Макрон заявил об «исторической и преступной ответственности» Турции в связи с ее участием в ливийском конфликте.

Ранее, 22 июня, Макрон напомнил о своем заявлении относительно «смерти мозга НАТО», сделанном в ноябре 2019 года в связи с турецкой операцией против курдов в Сирии. По мнению французского президента, «враждебные действия» Турции «против Франции» в Ливии являются еще одной «прекрасной демонстрацией» «смерти мозга НАТО».

В первой половине дня 1 июля турецкий посол в Париже Исмаил Хакки Муса, выступая перед комиссией по иностранным делам Сената Франции заявил, что без Турции Североатлантический альянс перестанет существовать. «Представьте НАТО без Турции! У вас больше не будет НАТО! (…). Вы не сможете решать (вопросы) в Иране, в Сирии, в южном Средиземноморье, на Кавказе, в Ливии, в Египте», — заявил турецкий дипломат.

Тон этого выступления «очень не понравился» руководству Минобороны Франции, где заявили, что посол представил «альтернативные факты», пишет Le Figaro.

Теперь, после решения о временном выходе из операции НАТО, Париж ждет, что руководство альянса, наконец, «займет позицию» по «турецкому вопросу», отметили в военном ведомстве. «Это ясный политический жест, чтобы направить луч прожектора на двойственность операции против поставок оружия (Sea Guardian), которая проводится с участием самих поставщиков», — цитирует газета источник в Минобороны Франции.

Ранее сегодня, 1 июля, министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил о том, что через две недели главы МИД Евросоюза соберутся в Брюсселе, чтобы обсудить взаимоотношения с Турцией. Это будет сделано по требованию французских властей. «По нашему запросу, 13 июля будет собрание министров иностранных дел ЕС, посвященное исключительно турецкому вопросу», — цитирует Le Figaro заявление главы МИД Франции, сделанное перед депутатами французского Нацсобрания. Ле Дриан также предположил, что на собрании «может быть рассмотрен» вопрос санкций в отношении Турции.

В ливийском конфликте, который продолжается с 2011 года и свержения режима Каддафи, союзники по НАТО не демонстрируют единства. Турция воюет на стороне признанного ООН Правительства национального согласия (ПНС) под руководством Файиза Сараджа, которое противостоит маршалу Халифе Хафтару и его Ливийской национальной армии. Франция заявляет о своем нейтралитете, отвергая обвинения в негласной поддержке Хафтара.

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