15 тысяч сокращений: Airbus проведет историческую реструктуризацию

Компания Airbus из-за кризиса, вызванного эпидемией коронавируса, сократит 15 тысяч сотрудников по всему миру, в том числе пять тысяч во Франции. Речь идет об одной из крупнейших реструктуризаций европейского авиаперевозчика за всю историю существования: производство самолетов сократится на 40%, а полное возобновление деятельности не стоит ждать раньше, чем через пять лет.

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15 тысяч сотрудников потеряют свои рабочие места к лету 2021 года. Большая часть сокращений придется на Францию (5000), Германию (5100), Великобританию (1700) и Испанию (900). Почти все увольнения и сокращения произойдут в отделах, занимающихся коммерческой авиацией.

Глава Airbus Гийом Фори назвал увольнение более чем 10% сотрудников «историческим» событием. Принять настолько серьезные меры компанию вынудил «масштаб» кризиса, вызванного COVID-19. Главному европейскому авиационному производителю пришлось сократить производство на 40%.

В концерне уточнили, что воспользуются планом поддержки авиации, предложенным властями Франции. Они пообещали потратить 15 миллиардов евро на помощь отрасли, больше половины из которых уже пообещали Air France.

В правительстве Франции назвали планы Airbus уволить пять тысяч сотрудников в стране «чрезмерными». По словам государственного секретаря по вопросам транспорта Жан-Батиста Джебарри, заявления о массовых сокращениях не учитывают новые меры государственной поддержки, о которых будет объявлено в ближайшие дни. В частности, бюджет может взять на себя выплату зарплаты части сотрудников, которые будут вынуждены прекратить свою деятельность на долгий срок. «Кроме того, мы инвестируем в самолеты нового поколения с низкими выбросами парниковых газов», — подчеркнул чиновник. Он заверил, что государственная поддержка позволит избежать 2000 увольнений.

Airbus — не единственная компания авиационного сектора, вынужденная прибегнуть к массовым увольнениям. В апреле Boeing объявила о сокращении 10% сотрудников. Американская компания, которая считается главным конкурентом Airbus, пострадала не только от экономических последствий COVID-19, но и от запрета на полеты лайнера Boeing 737 Max. Два самолета этой модели потерпели катастрофу в связи с проблемами в работе электроники.

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