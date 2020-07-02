В Париже две трети избирателей сказали «нет» поправкам к Конституции РФ

Голосование по поправкам в конституцию в посольстве в Париже. 1 июля 2020 г.

В Париже две трети россиян, принявших участие в голосовании по поправкам к Конституции РФ, проголосовали против изменений в Основном законе. Об этом 2 июля сообщили в посольстве России в Париже, где было организовано голосование. Данные подтверждаются на сайте ЦИК.

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Всего на избирательном участке в Париже проголосовали 1873 человека, однако в ящиках для голосования не досчитались одного бюллетеня. Три бюллетеня признали недействительными.

За поправки, предусматривающие «обнуление» президентских сроков Владимира Путина, в Париже проголосовали 625 человек (33,39%), против — 1244 человека (66,45%).

Всего во Франции для голосования по пакету поправок к Конституции РФ для россиян открылись четыре участка: в посольстве в Париже, в генконсульствах в Марселе и Страсбурге и в канцелярии генконсульства в Вильфранш-сюр-Мер на юге Франции. В общей сложности во Франции в голосовании по поправкам приняли участие около двух с половиной тысяч россиян. Проголосовать можно было 28 июня или 1 июля. Больше всего избирателей голосовали в Париже. В Страсбурге отдать свой голос пришли 278 россиян, в Марселе — 180, в Вильфранш-сюр-Мер — 205 человек. Везде противников поправок оказалось больше половины, следует из данных на сайте ЦИК.

Подробнее о том, как проходило голосование в Париже, можно почитать в репортаже RFI. В день голосования около здания посольства несколько десятков человек вышли на акцию против «обнуления» президентских сроков Владимира Путина и против политических репрессий. Акция была организована Международной федерацией за права человека (FIDH).

Россияне в Западной Европе выступили в основном против поправок. В Берлине более двух третей избирателей (67,6%) проголосовали против изменения Конституции. В столице Германии в голосовании приняли участие более 2,6 тыс. россиян. В Лондоне и Праге против поправок проголосовали более 80% избирателей, следует из данных ЦИК.

В США в голосовании приняли участие около 1,7 тыс. россиян. В Нью-Йорке, например, голосовали 816 человек, из них почти 62% проголосовали против поправок. А в Вашингтоне, где голосовали 675 россиян, 58,5% выразили поддержку изменению Основного закона.

При этом сторонников поправок оказалось больше в странах СНГ. Так, в Минске, поправки поддержали почти 64% из более 2,6 участников голосования. В Нур-Султане за измнения голосовали 74,8% из 373 человек. На участках при российских военных частях в странах СНГ подавляющее большинство избирателей (до более чем 99%) высказались за поправки. Активно поддержали поправки также россияне в странах Балтии.

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