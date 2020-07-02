Представители чеченской общины Франции подали более 50 исков против мэра Ниццы

Представители чеченской диаспоры во Франции подали свыше 50 исков о клевете и «призывах к расовой ненависти» против мэра Ниццы Кристиана Эстрози. Поводом стало выступление главы города, в котором он, говоря о причинах конфликтов между представителями чеченской и магрибской общин, обвинил чеченскую диаспору в причастности к наркоторговле.

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В ночь с 14 на 15 июня в квартале Лизерон, в северовосточной части Ниццы, произошел конфликт с применением оружия. Несколько человек получили ножевые ранения, один — огнестрельное в ногу. Шестеро человек были задержаны. В городской прокуратуре уточнили, что столкновения произошли между представителями двух общин — чеченской и магрибской, однако не смогли оперативно установить причины конфликта. Чеченцы обвинили в произошедшем наркоторговцев. Ранее подобная стычка с участием чеченцев и наркодилеров произошла в соседнем квартале Ле Шен.

Конфликт между общинами в Ницце совпал по времени с беспорядками в Дижоне. Причины столкновений поспешил объяснить мэр Ниццы Кристиан Эстрози. «В некоторых кварталах Франции чеченская община борется с другими общинами за монополию на рынке наркотиков», — заявил 16 июня в эфире телеканала BFM TV городской глава. Он также отметил, что большинство участников столкновений — просители убежища, и он не понимает, почему они продолжают уезжать из Чечни, где война давно закончилась.

Такие заявления вызвали резкую реакцию чеченской диаспоры во Франции. После выступления Эстрози представители чеченской молодежи Ниццы собрали пресс-конференцию, на которой рассказали, что чувствуют себя уязвленными, рассматривая как стигматизацию, навешивание ярлыков подобные обобщения, которые встречаются в речах политиков и в СМИ, сообщает региональная радиостанция France Bleu. В социальных сетях живущие во Франции чеченцы потребовали от мэра извинений и опровержений.

17 июня представители чеченской диаспоры добились встречи с градоначальником. «Мы объяснили господину Эстрози, что наш народ требует от нас добиться объяснений и опровержения слов, сказанных им в адрес чеченской диаспоры», — рассказал по итогам встречи один из ее участников, имам мечети в Ницце и глава «Союза чеченцев и ингушей Приморских Альп» Бесхан Магамадов.

В Ницце и окрестностях проживает от семи до 10 тысяч выходцев из Чечни. На фото — Английская набережная. REUTERS - ERIC GAILLARD

По словам Магамадова, несмотря на то что Эстрози ушел от прямого ответа и не стал извиняться, попросив прислать требования в письменной форме, он заявил, что «до сих пор он был доволен отношениями с нашей общиной и надеется на такое же хорошее продолжение». При этом имам признал, что до последних событий мэр города оказывал поддержку чеченской общине и помог «в делах новой мечети». По словам Магамадова, в Ницце и окрестностях проживает от семи до 10 тысяч выходцев из Чечни.

Кроме имама Магамадова на встрече присутствовали председатель «Совета старейшин» Заурбек Гулаев, президент ассоциации «Кавказ Франция» Нура Макаева и некоторые другие представители общины. «Мэр Ниццы заверил нас, что никоим образом не хотел заклеймить наших соотечественников, и открыл путь к диалогу», — цитирует издание Nice Matin Нуру Макаеву.

В подаче исков к Эстрози представители чеченской общины Ниццы не участвовали. Об этом своих земляков попросил имам Магамадов. 53 жалобы на «призывы к расовой ненависти» были поданы против мэра Ниццы Кристиана Эстрози в Страсбурге, Париже, Безансоне, в Ле-Мане, подтвердил прокурор Ниццы Ксавье Боном.

«Обвинение, лишенное какого бы то ни было обоснования, которое возвращает наш народ в наиболее мрачные времена его истории. Это недостойно французского политика», — отреагировал на заявление мэра Ниццы журналист, получивший статус беженца во Франции, Адам Дервишев. «Во Франции мы работаем, учимся, платим налоги, делаем все возможное для интеграции во французское общество. Но когда нам нужно защищаться, мы защищаемся, что для каждого человека естественно», — говорится в письме, адресованном прокурору Ниццы Ксавье Боному.

Ранее представители чеченской диаспоры Франции запустили петицию против «клеветы французского государства на чеченскую общину». «Политики и СМИ клевещут, говоря о коммунитаризме, сведении счетов между наркодилерами и борьбе за контроль над территорией», — говорится в тексте петиции, которую подписали уже более пяти тысяч человек. Также представители чеченской диаспоры планировали провести митинги, но в Париже и Страсбурге акцию запретила префектура, в Ницце заявку отозвали сами организаторы.

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