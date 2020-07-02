Франция заплатит за «бесчеловечное обращение» трем беженцам по решению ЕСПЧ

Европейский суд по правам человека вынес постановление в пользу трех беженцев, признав, что в их отношении имело место нарушение ст. 3 Европейской конвенции о защите прав человека (бесчеловечное или унижающее достоинство обращение) со стороны Французского государства.

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Суд рассматривал три иска по жалобам, поданным пятью мигрантами: беженцами из Афганистана и Ирана, в отдельный иск были выделены жалобы двух выходцев из России и одного мигранта из Грузии.

Все они подали прошения о предоставлении убежища во Франции, при этом некоторых не смогли поселить в общежитии для беженцев, где не было мест, и они были вынуждены жить на улице. В двух случаях просители убежища получили положенные им по закону пособия лишь через 133 и 185 дней и были вынуждены жить на улице, не имея средств к существованию, говорится на сайте ЕСПЧ.

«Франция несет ответственность за условия жизни беженцев. В течение месяцев они жили на улице без средств к существованию и доступа к базовым удобствам. У них не было возможности удовлетворить свои базовые потребности, они постоянно боялись нападения или ограбления», — говорится в постановлении ЕСПЧ.

Как отметил суд, пособие, положенное просителям убежища, истцы смогли получить только после долгого ожидания. «Эта ситуация вызвала у беженцев чувство страха, тревоги и неполноценности», — заявили судьи в Страсбурге.

Французское государство в трех случаях признали виновным в нарушении третьей статьи Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод (запрет на бесчеловечное или унижающее человеческое достоинство обращение и пытки).

Согласно решению ЕСПЧ, Франция должна выплатить двум беженцам по десять тысяч евро, третьему — 12 тысяч в качестве компенсации морального ущерба. Четвертый истец получит 2396,80 евро в качестве компенсации материального ущерба, а по пятой жалобе суд не нашел нарушений Конвенции.

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