Неизвестный технократ: политики о новом премьер-министре Франции

Новость об отставке премьер-министра Эдуара Филиппа и назначение на пост главы правительства Жана Кастекса вызвала бурную реакцию среди французских политиков. Бывшие коллеги из правой партии «Республиканцы» называют нового премьера опытным управленцем, а левая оппозиция —технократом, не имеющим собственных политических взглядов.

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Имя нового премьер-министра до сегодняшнего дня было незнакомо широкой публике. Однако он имеет большой опыт государственной службы и менее внушительный — в политической сфере. Он был членом правого Союз за народное движение, переименованного позже в партию «Республиканцы». Но в день назначения на пост премьера Кастекс заявил о приостановке своего членства в партии.

Бывшие соратники по партии называют Кастекса «государственником». В окружении бывшего президента Николя Саркози, советником которого одного время работал новый премьер, уверяют, что экс-глава государства до сих пор испытывает чувство «привязанности и дружбы» к своему бывшему подчиненному.

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Нынешний лидер «Республиканцев» Кристиан Жакоб называет назначение своего уже бывшего однопартийца на пост премьера «технократическим поворотом», который должен позволить президенту Макрону «справиться с текущими делами конца пятилетки». С такой оценкой согласен и лидер правой «суверенистской» партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян, отметивший назначение технократа Кастекса усиливает «персоналистскую и авторитарную власть» Макрона.

В крайне правом «Национальном объединении» заявили, что «не найдется ни одного француза, способного определить политическую линию этого господина Кастекса». Глава партии Марин Ле Пен охарактеризовала нового премьера «вторым Филиппом, но без популярности».

В левом лагере считают, что назначение очередного премьера из числа правых «Республиканцев» подчеркивает политический вектор президента Макрона и это вряд ли принесет принципиальные изменения в нынешний президентский курс. В крайне левой «Непокорной Франции» также видят в новом «послушном» и «технократичном» премьере нежелание Макрона менять принципы своей политики, несмотря на кризис, вызванный пандемией.

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Уходящий с поста премьер-министра Эдуар Филипп прощается с сотрудниками своего кабинета. REUTERS - CHARLES PLATIAU

Жан Кастекс прибыл в Матиньонский дворец в пятницу вечером. Его встретил уходящий премьер Эдуар Филипп. После недолгих переговоров тет-а-тет, оба политика вышли к прессе, сотрудникам аппарата правительства и рядовым парижанам, которые собрались перед резиденцией премьер-министра, чтобы аплодисментами проводить уходящего главу правительства.

«Я очень рад передать вам эстафету. […] Руководить деятельностью правительства, это трудная задача, […] но, зная ваш ум, ваше прекрасное понимание страны, вашу искреннюю привязанность к государству, ваше политическое чутье и принципиальность, я нисколько не сомневаюсь, что вы справитесь», — заявил Филипп, обращаясь к своему преемнику.

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