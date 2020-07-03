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Новым премьер-министром Франции назначен Жан Кастекс

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Новый премьер-министр Франции Жан Кастекс
Новый премьер-министр Франции Жан Кастекс Ludovic MARIN / AFP
RFI

Новым премьер-министром Франции в пятницу, 3 июля, назначен 55-летний Жан Кастекс — представитель правых «Республиканцев», мэр городка Прад в Восточных Пиренеях. Он координировал правительственную программу по выхода из режима самоизоляции.

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Ранее в пятницу, 3 июля, стало известно, что правительство во главе с Эдуаром Филиппом ушло в отставку. 

Дополняется. 

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