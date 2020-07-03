Новым премьер-министром Франции назначен Жан Кастекс

Новый премьер-министр Франции Жан Кастекс Ludovic MARIN / AFP

RFI

Новым премьер-министром Франции в пятницу, 3 июля, назначен 55-летний Жан Кастекс — представитель правых «Республиканцев», мэр городка Прад в Восточных Пиренеях. Он координировал правительственную программу по выхода из режима самоизоляции.

Реклама Читать далее Ранее в пятницу, 3 июля, стало известно, что правительство во главе с Эдуаром Филиппом ушло в отставку. Дополняется. РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться Скачайте приложение RFI и следите за международными новостями