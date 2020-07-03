Правительство Франции ушло в отставку

Премьер-министр Франции Эдуар Филипп в пятницу, 3 июля, представил президенту отставку своего правительства. Отставка была принята, сообщили в Елисейском дворце.

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Ушедшее в отставку правительство продолжит заниматься текущими делами до назначения нового правительства. Ожидается, что это произойдет до среды, 8 июля.

Отмечается, что Эдуар Филипп снова сможет занять должность премьера. В администрации президента Франции пока не высказывались на этот счет.

Недавно Эмманюэль Макрон, комментируя возможность изменений в составе кабинета министров, объявил, что будет создана «новая команда». Президент не предоставил подробностей. Он также не высказался о возможном переназначении Эдуара Филиппа.

Во втором туре муниципальных выборов, который состоялся 28 июня, Эдуар Филипп был переизбран мэром Гавра. Свежие опросы общественного мнения показывают, что большинство французов (59%) не хотели бы ухода Эдуара Филиппа с поста премьера. При этом 75% желают, чтобы политика Эмманюэля Макрона изменилась.

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