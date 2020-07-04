Во Франции прошли митинги противников и защитников медведей

На юго-западе Франции в субботу, 4 июля, состоялись одновременно две демонстрации — противников и защитников популяции медведей в Пиренеях. Митинг противников разведения хищников собрал две тысячи участников, защитников диких животных набралось только 150 человек.

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Фермеры, местные депутаты и охотники Окситании собрались возле горной деревушки Ле-Пор, чтобы потребовать от властей прекратить завозить медведей во французские Пиренеи и заняться уничтожением самых опасных хищников — медведей и волков, которые нападают на фермерский скот и представляют угрозу местным жителям.

Акция была организована, чтобы поддержать местного фермера, у которого два дня назад погибла 21 овца. Предположительно овцы попадали со скалы, спасаясь от медведя. «Скоро мы все потеряем. И фермеры вынуждены будут навсегда покинуть эти места», — рассказала журналистам France 3 местная жительница, участница протестного собрания.

В то же самое время в Тулузе, в 90 км от акции борцов с медведями прошел митинг защитников диких животных. 150 активистов собрались в центре города, чтобы привлечь внимание к застреленному в июне медведю, убийцы которого до сих пор не установлены. По словам организаторов, в акции, на самом деле, принимали участие 14 тысяч человек, просто большинство присоединилось к митингу онлайн.

Противостояние между сторонниками и противниками разведения хищников в Пиренеях продолжается уже не первый год.

Чтобы возродить популяцию пиренейских медведей, Франция с середины 90-х годов прошлого века импортирует медведей из Словении. В 1996–97 годах в регион привезли три медведя, в 2006 — пять (один их них умер). Последний раз две словенские медведицы были переселены в Пиренеи в 2018 году. В настоящий момент в Пиренеях насчитывается только 42 особи.

В ответ на продолжающиеся протесты фермеров президент Эмманюэль Макрон в январе 2020 года пообещал прекратить заселять Пиренеи медведями.

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