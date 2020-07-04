В Париже французского джихадиста Тайлера Вилюса приговорили к 30 годам заключения

Суд в Париже в пятницу, 3 июля, приговорил французского джихадиста Тайлера Вилюса по прозвищу Абу Хафс к 30 годам лишения свободы с обязательным отбыванием двух третей срока за решеткой. Гособвинение требовало для джихадиста пожизненного заключения.

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Дело Тайлера Вилюса во Франции называют важным и знаковым. Его рассматривал специальный суд присяжных, состоящий из профессиональных судей. 30-летнего Вилюса признали виновным по трем пунктам обвинения, в частности в руководстве террористической группировкой в Сирии и причастности к убийствам.

Уроженец французского Труа Тайлер Вилюс перебрался в Сирию в 2013 году. Он стал первым французским гражданином, представшим перед судом во Франции за преступления, совершенные в Сирии. Его задержали в аэропорту Стамбула 2 июля 2015 года, когда он пытался вылететь в Прагу. 21 июля Вилюса экстрадировали во Францию. С тех пор он находился в тюрьме.

Французские власти описывают его как активного и «разностороннего» джихадиста. По данным следствия, в ИГ он играл роль вербовщика, пропагандиста и бойца. Он также общался с организатором и исполнителями терактов в Париже 13 ноября 2015 года. В ходе суда он пытался минимизировать свою причастность к преступлениям, которые ему вменялись.

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