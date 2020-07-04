Мэром Марселя впервые в истории стала женщина и впервые за 25 лет — политик левого толка

Впервые в истории мэром Марселя стала женщина и впервые за четверть века это политик левого толка

В субботу, 4 июля, после недели бурных переговоров, муниципальный совет Марселя избрал мэром города представительницу левых сил Мишель Рюбирола. Это первая в истории женщина-мэр Марселя. До нее городом четверть века управлял представитель правых Жан-Клод Годен.

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За Мишель Рюбирола свои голоса отдал 51 муниципальный советник, ее соперник от правых «Республиканцев» Ги Тессье набрал 41 голос.

Рюбирола выдвигалась от союза левых и примкнувших к ним экологистов «Марсельская весна» (Le Printemps Marseillais). Перед вторым туром голосования в муниципальном совете еще одна кандидат в мэры Марселя, бывшая член Соцпартии и сенатор Самья Гали сняла свою кандидатуру в пользу представительницы «Марсельской весны».

Во Франции на муниципальных выборах граждане избирают муниципальных советников, которые в свою очередь выбирают мэров. Победа собственно на муниципальных выборах не означает, что у главы победившего списка будет большинство в муниципальном совете, который и выбирает мэра в так называемом «третьем туре».

Именно так сложилось в этот раз в Марселе. «Марсельская весна» набрала больше всех голосов во втором туре муниципальных выборов 28 июня, но у союза левых сил не оказалось достаточной поддержки в муниципальном совете. В первом туре голосования в муниципальном совете представительница лево-зеленого блока набрала 42 голоса, ее правый соперник — 41 голос, сенатор Самья Гали получила восемь голосов, еще один муниципальный советник проголосовал против всех. Девять представителей крайне правого «Национального объединения» отказались голосовать. Поэтому во втором туре все решил отказ сенатора Самьи Гали в пользу своей соперницы от «Марсельской весны».

При этом накануне Мишель Рюбирола обвинила Самью Гали в «шантаже». Гали требовала пост первой заместительницы мэра в обмен на снятие своей кандидатуры. Рюбирола заявила, что не будет «заложницей» и отказалась.

Новая мэр Марселя по образованию врач. С 2015 года она была членом совета департамента Буш-дю-Рон. Два раза безуспешно выдвигалась в депутаты Нацсобрания от партии «Европа Экология Зеленые». В мэры Марселя она выдвигалась от коалиции левых сил, куда вошла в том числе крайне левая «Непокорная Франции» Жан-Люка Меланшона. Экологисты примкнули к союзу левых между первым и вторым туром муниципальных выборов. Второй тур муниципальных выборов должен был пройти в середине мая, но был перенесен на конец июня из-за пандемии коронавируса.

Победа Мишель Рюбирола вписывается в политический тренд, наметившийся на этих муниципальных выборах. В крупнейших городах Франции победили представители коалиции левых и зеленых. Помимо этого, в ряде больших городов мэрами избрали женщин (в некоторых городах впервые, как в том же Марселе).

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