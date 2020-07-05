Бывшего премьер-министра Франции Эдуара Филиппа переизбрали на пост мэра Гавра

Филипп занимал пост мэра Гавра с 2010 по 2017 годы, а затем оставил его, чтобы возглавить правительство.

В воскресенье, 5 июля, бывший премьер-министр Франции Эдуар Филипп был переизбран на должность мэра Гавра. Об этом сообщает агентство France-Presse.

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Во время проходившего при рекордно низкой явке второго тура муниципальных выборов избирательный список, который возглавлял Филипп, набрал почти 59% голосов. Филипп занимал пост мэра Гавра с 2010 по 2017 годы, а затем оставил его, чтобы возглавить правительство.

5 июля его кандидатуру поддержали 47 из 59 депутатов муниципального Совета портового города. Перед тем, как выступить с первым заявлением в качестве мэра, экс-премьер-министр выразил желание назначить несколько заместителей.

В пятницу, 3 июля, Эдуар Филипп представил президенту Эманюэлю Макрону отставку своего правительства. Она была принята, однако правительство Филиппа продолжит заниматься текущими делами до тех пор, пока не будет сформирован новый состав кабинета. Сообщается, что это произойдет в ближайшие сутки.

Должность премьер-министра Франции занял 55-летний Жан Кастекс — представитель правых «Республиканцев», мэр городка Прад в Восточных Пиренеях. Он координировал правительственную программу выхода страны из карантина.

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