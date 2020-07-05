На юге Франции сотрудницу жандармерии сбили насмерть во время проверки на дороге

Инцидент произошел в департаменте Ло и Гаронна на юго-западе Франции около 21:30 по местному времени

Сотрудница жандармерии скончалась в субботу, 4 июля, после того, как во время проверки на дорогах ее сбил автомобиль. Об этом в воскресенье, 5 июля, сообщило агентство France-Presse. Жандарму Мелани Лемэ было 26 лет.

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Инцидент произошел в департаменте Ло и Гаронна на юго-западе Франции около 21:30 по местному времени. В министерстве внутренних дел Франции рассказали, что водителя пытались остановить для проверки на одном из контрольных пунктов вблизи города Ажен, однако он проигнорировал требование полицейских и жандармов и продолжил движение. Увидев, что на следующем пункте проверки стражи правопорядка выставили заграждение, чтобы остановить его автомобиль, водитель развернулся и поехал в обратном направлении.

Возле города Порт Сент-Мари жандармы вновь попытались перехватить беглеца. Однако он опять отказался подчиняться приказу и, съезжая с автотрассы, сбил сотрудницу жандармерии Мелани Лемэ. Несмотря на оперативную медицинскую помощь, женщина скончалась от полученных травм.

Водителя задержали, он находится в полицейском участке Ажена. Следователи объявили, что детали происшествия будут раскрыты позднее.

Глава французского МВД Кристоф Кастанер выразил соболезнования близким и коллегам погибшей и напомнил, что обстоятельства ее гибели в очередной раз напоминают всем о том, что полицейские и жандармы ежедневно сталкиваются со смертельной опасностью. К соболезнованиям присоединился и новый премьер-министр Франции Жан Кастекс.

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