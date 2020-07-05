Новое правительство Франции объявят в ближайшие сутки

Жан Кастекс, новый премьер-министр Франции (слева) в воскресенье, 5 июля, обсуждает кандидатуры министров с президентом Макроном. Фото из архива.

Состав нового кабинета министров Франции должен быть объявлен в понедельник, 6 июля. Об этом AFP рассказали в Елисейском дворце.

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Сегодня, в воскресенье, 5 июля, президент и премьер продолжают обсуждение кандидатур на должности министров «с целью сформировать новое правительство к понедельнику», уточнили в Елисейском.

Ранее сегодня Ришар Ферран, председатель Национального собрания, заявил о том, что новый кабмин должен быть сформирован «завтра утром».

Напомним, предыдущий премьер-министр Эдуар Филипп, занимавший этот пост с самого начала вступления в должность президента Макрона (с мая 2017 года) был отправлен в отставку в минувшую пятницу, 3 июля.

Новым премьер-министром назначили не известного широкой публике Жана Кастекса, который с апреля занимал в правительстве пост координатора по выходу страны из карантина, а до этого был мэром 6-тысячного городка на юге Франции.

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