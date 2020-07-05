Пожарные и спасатели Франции выпустили доклад с критикой действий властей во время пандемии

По данным федерации, пожарные и спасатели провели на территории Франции около 81 тысячи операций так или иначе связанных с пандемией.

Национальная федерация пожарных и сотрудников экстренных служб Франции выпустила внутренний доклад, в котором раскритиковала действия властей во время санитарного кризиса, связанного с пандемией COVID-19. Об этом в воскресенье, 5 июля, сообщают французские СМИ.

Реклама Читать далее

Текст доклада федерации (Fédération nationale des sapeurs-pompiers), в которую входят 247 тысяч сотрудников экстренных служб, оказался в распоряжении газеты Le Parisien. Отмечается, что документ предназначался для МВД и «не должен был просочиться в прессу». Тем не менее, в федерации признали подлинность документа и не стали отказываться от зафиксированной в нем критики.

Le Parisien со ссылкой на текст доклада пишет, что его авторы в первую очередь осуждают «кризис лидерства и коммуникации». К примеру, по мнению авторов документа, местные власти и префекты долгое время оставались в неведении, потому не могли подготовить единый план антикризисных действий. В докладе также подчеркивается, что главная роль по противодействию санитарному кризису была отведена техническим советникам, что привело к «холостой работе администраций и размыванию стратегических решений».

В докладе осуждается политическое решение передать управление кризисной ситуацией в руки министерства здравоохранения. Комментируя 18-страничный доклад агентству France-Presse, вице-президент федерации Юг Деренокур не исключил, что в дальнейшем стоило бы для подобных ситуаций создать во Франции «министерство гражданской защиты». Осудили в федерации и неподготовленность региональных агентств по здравоохранению к кризисам масштаба пандемии COVID-19 и общее отсутствие культуры оперативного управления. По этой причине, заявляют авторы текста, наиболее смертельной пандемия оказалась для жителей хосписов и домов престарелых — агентства минздрава были так заняты проблемой перегруженности больниц, что не оказали должной помощи региональным властям с решением вопроса о домах престарелых.

Также в докладе говорится, что перевозка зараженных коронавирусной инфекцией на вертолетах или скоростных поездах в другие регионы для разгрузки больниц были «чистейшими pr-акциями» и «пусканием пыли в глаза».

Наконец, в федерации сочли несправедливым тот факт, что правительство не включило пожарных и сотрудников служб экстренной помощи в кампанию помощи специалистам, оказывавшим помощь пациентам с COVID-19. По данным федерации, пожарные и спасатели провели на территории Франции около 81 тысячи операций так или иначе связанных с пандемией. Представители организации потребовали признать коронавирусную инфекцию «профессиональной болезнью, полученной при исполнении служебных обязанностей» и гарантировать, что полную стоимость проведения анализов на COVID-19 пожарным и спасателям возместят страховые службы.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться