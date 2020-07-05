Президент Макрон впервые обратится к народу в День взятия Бастилии

С другой традицией, участия президента в военном параде в честь Дня взятия Бастилии, Эмманюэль Макрон не порывал. На фото: церемония 14.07.2019

Эмманюэль Макрон выступит 14 июля, чтобы обозначить основные направления своей политики. Это будет первое «программное» выступление нынешнего президента в День национального праздника. Таким образом, Макрон вернется к французской традиции, которую сам же и прервал.

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О намерении Макрона выступить в День взятия Бастилии Елисейский дворец объявил в воскресенье, 5 июля. В президентской администрации уточнили агентству France-Presse, что выступление состоится, «вероятно, в формате телевизионного интервью». (Добавили: «через несколько дней» после этого с первым программным заявлением выступит и новый премьер-министр Жан Кастекс).

Таким образом президент Эмманюэль Макрон вернется к традиции, которую (со времен Валери Жискар д’Эстена) соблюдали его предшественники на этом посту и которую сам он решил прервать после своего прихода в Елисейский дворец в 2017 году.

Другой традиции: присутствию президента на военном параде в честь 14 июля Макрон не изменял. Правда, в нынешнем году, из-за эпидемии коронавируса парад пройдет в «укороченном» режиме и с меньшим количеством участников. Помимо военного дефиле, предусмотрено и авиационное шоу.

Как сообщила ранее президентская пресс-служба, на церемонии на площади Согласия ожидается 2000 участников и 2500 гостей. В рамках церемонии будет «выражена благодарность медицинскому персоналу и всем, кто был мобилизован на борьбу с Covid-19», включая военных.

Кроме того, «чтобы приветствовать европейскую солидарность в борьбе с эпидемией», на церемонию приглашены министры здравоохранения четырех стран, принимавших в своих больницах французских пациентов с Covid-19: Германии, Швейцарии, Люксембурга и Австрии.

Военный парад начнется с «оммажа» Шарлю де Голлю: в честь 75-летия окончания Второй мировой и 80-летия знаменитого «Призыва 18 июня 1940 года», когда генерал из Лондона призвал нацию к сопротивлению.

Телевизионное выступление президента Макрона, вероятно, состоится после парада, окончание которого запланировано в полдень. Во всяком случае, именно такова была традиция, которую в последний раз соблюдал президент Франсуа Олланд.

Эмманюэль Макрон, которому до следующих президентских выборов остается менее двух лет, должен будет представить нации основные направления развития страны на этот период.

Работать над развитием будет новое правительство, состав которого должен быть объявлен в понедельник, 6 июля.

«Проект, который я принес в 2017-м, и с которым французы меня избрали, остается в самом центре моей политики. Но он должен быть адаптирован к международным потрясениям и тем кризисам, которые мы переживаем: новый путь должен быть прочерчен...», — написал Макрон в твиттере сегодня, 5 июля.

Le projet que j’ai porté en 2017 et sur lequel les Français m’ont élu reste au cœur de ma politique. Mais il doit s’adapter aux bouleversements internationaux et aux crises que nous vivons : un nouveau chemin doit être dessiné. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) July 5, 2020

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