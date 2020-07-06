Дарманена перебросили с бюджета на МВД: объявлено новое правительство Франции

Новый глава МВД Франции Жеральд Дарманен (слева) вместе с оставшимся на прежнем посту министром экономики Брюно Ле Мэром. Фото из архива.

Генеральный секретарь Елисейского дворца Алексис Колер объявил в понедельник вечером, 6 июля, состав нового кабинета министров Франции во главе с премьер-министром Жаном Кастексом. Самая заметная перемена: на место главы МВД вместо Кристофа Кастанера пришел Жеральд Дарманен, до этого занимавший пост министра бюджета.

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В новое правительство назначен 31 человек (17 женщин и 14 мужчин).

При этом большая часть представителей прежнего кабмина перешла в новый.

Один из самых ключевых постов, министра внутренних дел, занял Жеральд Дарманен (экс-министр бюджета).

Министром юстиции стал Эрик Дюпон-Моретти, адвокат Джулиана Ассанжа во Франции.

Министром обороны осталась Флоранс Парли.

Министерство Европы и иностранных дел по-прежнему будет возглавлять Жан-Ив Ле Дриан.

Министром экономики остался Брюно Ле Мэр.

Пост министра национального образования и молодежи сохранил Жан-Мишель Бланкер. Осталась на прежнем посту и министр высшего образования, исследований и инноваций Фредерик Видаль.

Министром солидарности и здравоохранения остался назначенный только в феврале Оливье Веран.

Министерство культуры возглавила Розлин Башло (ранее занимала различные министерские должности во времена правления президента Ширака и президента Саркози).

Розлин Башло, новый министр культуры. 06.07.2020 REUTERS - Charles Platiau

Министром труда стала Элизабет Борн (экс-министр транспорта).

Министром сельского хозяйства и продовольствия назначен Жюльен Денорманди (экс-министр городов и жилищного хозяйства).

Министром экологического перехода стала Барбара Помпили.

Главой нового министерства преобразований и государственной службы назначена Амели де Молшален (перешла на этот пост из МИД, где была госсекретарем по европейским делам).

Пост министра управления территориями и связей с территориальными сообществами сохранила Жаклин Гуро.

Министром заморских территорий стал Себастьян Лекорню (экс-министр местного самоуправления).

Министром морского хозяйства и транспорта (это вновь созданное министерство) назначена Анник Жирарден, перешедшая на этот пост с поста министра заморских территорий.

Генеральный секретарь Елисейского дворца Алексис Колер зачитывает имена членов нового правительства Франции. 06.07.2020 REUTERS - BENOIT TESSIER

стал 31-летний Габриэль Атталь (бывший госсекретарь при министре национального образования, а до этого — пресс-секретарь президентской партии «Вперед, Республика!»). Он остался самым молодым членом правительства.

Ответственным министром по связям с парламентом при премьер-министре Франции остался Марк Фесно.

Ответственным министром при МИД по вопросам внешней торговли и (инвестиционной) привлекательности назначен бывший министр культуры Франк Ристер.

Ответственным министром спорта при министерстве национального образования и молодежи осталась Роксана Марасиняню...

Как отметила газета Le Figaro, в составе нового правительства появилось 8 новых членов, а 5 человек из прежнего кабинета не попали в состав нового.

Самый заметный «отсутствующий» — близкий соратник президента Макрона, экс-министр внутренних дел Кристоф Кастанер. Кроме того, ушла яркая, но часто вызывавшая полемику своими высказываниями Сибет Ндиай, занимавшая пост официального представителя правительства Франции.

Напомним, предыдущее правительство во главе с премьер-министром Эдуаром Филиппом ушло в отставку в пятницу, 3 июля.

Новым премьер-министром был назначен 55-летний правительственный координатор по выходу страны из карантина Жан Кастекс.

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