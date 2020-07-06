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Дарманена перебросили с бюджета на МВД: объявлено новое правительство Франции

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Новый глава МВД Франции Жеральд Дарманен (слева) вместе с оставшимся на прежнем посту министром экономики Брюно Ле Мэром. Фото из архива.
Новый глава МВД Франции Жеральд Дарманен (слева) вместе с оставшимся на прежнем посту министром экономики Брюно Ле Мэром. Фото из архива. RFI/ Pierre René-Worms
RFI
2 мин.

Генеральный секретарь Елисейского дворца Алексис Колер объявил в понедельник вечером, 6 июля, состав нового кабинета министров Франции во главе с премьер-министром Жаном Кастексом. Самая заметная перемена: на место главы МВД вместо Кристофа Кастанера пришел Жеральд Дарманен, до этого занимавший пост министра бюджета. 

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В новое правительство назначен 31 человек (17 женщин и 14 мужчин).

При этом большая часть представителей прежнего кабмина перешла в новый.

Один из самых ключевых постов, министра внутренних дел, занял Жеральд Дарманен (экс-министр бюджета).

Министром юстиции стал Эрик Дюпон-Моретти, адвокат Джулиана Ассанжа во Франции.

Министром обороны осталась Флоранс Парли. 

Министерство Европы и иностранных дел по-прежнему будет возглавлять Жан-Ив Ле Дриан.

Министром экономики остался Брюно Ле Мэр.

Пост министра национального образования и молодежи сохранил Жан-Мишель Бланкер. Осталась на прежнем посту и министр высшего образования, исследований и инноваций Фредерик Видаль.

Министром солидарности и здравоохранения остался назначенный только в феврале Оливье Веран.

Министерство культуры возглавила Розлин Башло (ранее занимала различные министерские должности во времена правления президента Ширака и президента Саркози).

Розлин Башло, новый министр культуры. 06.07.2020
Розлин Башло, новый министр культуры. 06.07.2020 REUTERS - Charles Platiau

Министром труда стала Элизабет Борн (экс-министр транспорта).

Министром сельского хозяйства и продовольствия назначен Жюльен Денорманди (экс-министр городов и жилищного хозяйства).

Министром экологического перехода стала Барбара Помпили.

Главой нового министерства преобразований и государственной службы назначена Амели де Молшален (перешла на этот пост из МИД, где была госсекретарем по европейским делам).

Пост министра управления территориями и связей с территориальными сообществами сохранила Жаклин Гуро.

Министром заморских территорий стал Себастьян Лекорню (экс-министр местного самоуправления).

Министром морского хозяйства и транспорта (это вновь созданное министерство) назначена Анник Жирарден, перешедшая на этот пост с поста министра заморских территорий.

Генеральный секретарь Елисейского дворца Алексис Колер зачитывает имена членов нового правительства Франции. 06.07.2020
Генеральный секретарь Елисейского дворца Алексис Колер зачитывает имена членов нового правительства Франции. 06.07.2020 REUTERS - BENOIT TESSIER
Официальным представителем правительства Франции стал 31-летний Габриэль Атталь (бывший госсекретарь при министре национального образования, а до этого — пресс-секретарь президентской партии «Вперед, Республика!»). Он остался самым молодым членом правительства.

Ответственным министром по связям с парламентом при премьер-министре Франции остался Марк Фесно.

Ответственным министром при МИД по вопросам внешней торговли и (инвестиционной) привлекательности назначен бывший министр культуры Франк Ристер.

Ответственным министром спорта при министерстве национального образования и молодежи осталась Роксана Марасиняню... 

Как отметила газета Le Figaro, в составе нового правительства появилось 8 новых членов, а 5 человек из прежнего кабинета не попали в состав нового.

Самый заметный «отсутствующий» — близкий соратник президента Макрона, экс-министр внутренних дел Кристоф Кастанер. Кроме того, ушла яркая, но часто вызывавшая полемику своими высказываниями Сибет Ндиай, занимавшая пост официального представителя правительства Франции.

Напомним, предыдущее правительство во главе с премьер-министром Эдуаром Филиппом ушло в отставку в пятницу, 3 июля.

Новым премьер-министром был назначен 55-летний правительственный координатор по выходу страны из карантина Жан Кастекс.

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