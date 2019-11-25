В Бишкеке прошел митинг против коррупции

В понедельник, 25 ноября, в центре столицы Кыргызстана прошел митинг против коррупции. Поводом к его проведению послужило журналистское расследование о коррупционных схемах на таможне.

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Как сообщает информационное агентство 24.kg, жители Бишкека собрались у памятника героям Апрельской революции и пешим маршем прошли к президентскому дворцу. Всего в акции протеста участвовали около 500 человек. Среди них – известные артисты, кинодеятели, представители малого бизнеса, творческой интеллигенции и гражданские активисты, отмечает агентство. Участники акции выразили свое возмущение бездействием властей против коррупции. Акция прошла мирно.

На прошлой неделе Кыргызская служба Радио Свобода (Радио Азаттык) совместно с Центром по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) и сайтом Kloop.kg выпустила вторую часть своего расследования о коррупции на таможне Кыргызстана. По предположению журналистов, в этом замешана семья бывшего замглавы таможни Раимбека Матраимова.

Началом расследования послужило свидетельство китайского бизнесмена уйгурского происхождения Айэркена Саймаити, который рассказал прессе об огромных взятках, которые у него вымогали на таможне. 10 сентября 2019 года Айэркен Саймаити был застрелен в Стамбуле. Турецкая полиция арестовала трех подозреваемых – гражданина Сирии и двух граждан Кыргызстана.

В первой части расследования, вышедшей полгода назад, утверждается, что именно через Саймаити из Кыргызстана было выведено около 250 миллионов долларов, которые затем осели на счетах семьи бывшего руководителя кыргызской таможни. В ответ на расследование власти страны сочли, что у них недостаточно доказательств, чтобы привлечь Матраимова.

Всего, согласно расследованию о коррупции на таможне, из Кыргызстана было выведено около 700 миллионов долларов.