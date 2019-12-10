Правозащитник из Кыргызстана получил французскую премию по правам человека

В Париже во вторник, 10 декабря, французский министр юстиции Николь Беллубэ вручила премию Французской республики за защиту прав человека кыргызстанскому правозащитнику Алексею Петрушевскому. За 16 лет руководства детским спецприемником в Бишкеке Петрушевский спас от проживания на улице и связанных с этим угроз более 1700 детей.

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Премия Французской государственной консультативной комиссии по правам человека CNCDH выдается министерством юстиции ежегодно, в Международный день защиты прав человека. В этом году комиссия рассмотрела 164 кандидатуры из 58 стран. Кроме Алексея Петрушевского премии удостоились правозащитники из Перу, Хорватии, Демократической Республики Конго и Руанды.

В своей речи Петрушевский объяснил, что Кыргызстан является страной исхода для многочисленных мигрантов, большинство которых уезжают в Российскую Федерацию (второй страной направления является Казахстан). В стране также существует сильная внутренняя миграция — в поисках работы в Бишкек приезжают жители южных регионов. Жертвами миграции прежде всего становятся дети. Родители, уезжая, оставляют их дальним родственникам или соседям, такая категория детей в международной правозащитной практике получила англоязычное название left behind. Оставленные дети часто подвергаются насилию и эксплуатации, сбегают и оказываются на улице. Кроме того, в тяжелой ситуации и также без жилья оказываются дети из неблагополучных семей, не имеющих доходов. Значительное число детей не имеют документов, в том числе и свидетельства о рождении, что делает невозможным получение пособий.

В Бишкеке Центр защиты ребенка, основанный 16 лет назад, неофициально носит название своего директора — «центр Петрушевского» — известного своей приверженностью защите прав ребенка. Во время церемонии вручения премии Алексей Петрушевский также отметил, что его главной задачей является возвращение детей в семьи и работа с родителями. «Мы работаем с матерями, подготавливаем почву для возвращения ребенка в родной дом, пытаемся избавить его от жизни в детском доме. Детские дома можно покрыть золотом, — сказал он, — но ребенку это не нужно, ему нужна семья». Центр проводит тренинги с безработными матерями, дети также выходят из центра с рабочей профессией.

После того, как Петрушевский начал бороться с коррупционными схемами в области усыновления, в 2018 году против него было открыто уголовное дело, и он был заключен в СИЗО. Однако вмешательство правозащитных организаций, таких как «Бир Дуйно» (также лауреат премии Французской Республики) и «детей» Петрушевского привело к тому, что директору Центра по защите детей была изменена мера пресечения. В данный момент он борется за возвращение возможности работать с детьми.

Заключая свой рассказ о детях Киргизстана, петуршевский отметил, что французская премия поможет привлечь внимание к проблеме не только киргизстанских властей, но и правительства других стран Центральной Азии.