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Парламентские выборы в Узбекистане объявили состоявшимися

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В списках избирателей зарегистрированы 20,53 млн человек
В списках избирателей зарегистрированы 20,53 млн человек REUTERS/Mukhammadsharif Mamatkulov
RFI

В Узбекистане в воскресенье, 22 декабря, проходят парламентские выборы. Спустя всего пять часов после открытия избирательных участков выборы признали состоявшимися, так к 13 часам по местному времени проголосовало более 42% избирателей. По закону минимальная явка должна составить 33%. Об этом объявил руководитель секретариата ЦИК Узбекистана Худоер Маматов.

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По словам представителя ЦИК, «грубых нарушений» избирательного законодательства не зафиксировано. Генеральная прокуратура получила около десяти жалоб, касающихся вмешательства в выборы со стороны местных органов власти. За голосованием наблюдают более 300 представителей ОБСЕ. Глава миссии БДИПЧ ОБСЕ Тана де Зулуета приветствовала отсутствие ограничений в числе наблюдателей, приводит ее слова информационное агентство «Фергана. Ру».

AFP напоминает, что это первые парламентские выборы в Узбекистане после смены президента страны и провозглашения Шавкатом Мирзиёевым политики реформ и открытости. К выборам в Законодательную палату парламента допущены пять официально зарегистрированных в Узбекистане политических партий. Независимым кандидатам в регистрации отказали. В списках избирателей зарегистрированы 20,53 млн человек. Жителям страны предстоит выбрать Законодательную палату Олий Мажлиса (нижняя палата парламента) и местные кенгаши (советы).

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