Партийный состав парламента Узбекистана не изменился после выборов

В Олий мажлис прошли все пять проправительственных партий, представленных в предыдущем составе узбекского парламента, который был избран еще в период правления президента Ислама Каримова. О том, что партийный состав парламента не изменился при президенте Шавкате Мирзиёеве, сообщило в понедельник, 23 декабря, France-Presse, приводя официальные итоги воскресного голосования.

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По сообщению председателя Центризбиркома, лидером по числу депутатов стала Либерально-демократическая партия Узбекистана, получившая в нижней палате Олий мажлисе 43 места. В предыдущем составе у партии было 52 депутата.

Партия «Миллий тикланиш» (Национальное возрождение) получает 35 мест (на одно меньше, чем в предыдущем составе). Социал-демократической партии «Адолат» (Справедливость) ЦИК насчитал 21 место в парламенте (плюс один депутат). Народно-демократическая партия Узбекистана сократила свое представительство с 27 до 18 депутатов. Экологическая партия — с 15 до 11 депутатских мест.

Как отмечает информационное агентство «Фергана.Ру», ЦИК обнародовал результаты выборов в 128 из 150 избирательных округов страны. В 22 округах, где ни один кандидат не набрал более половины голосов избирателей, будет проведено повторное голосование.

Сохранение в узбекском парламенте партийного статуса-кво три года спустя после ухода из жизни Ислама Каримова, изданию «Фергана.Ру» прокомментировал специалист по странам Центральной Азии, журналист Аркадий Дубнов: «Узбекистан при Шавкате Мирзиёеве переживает этап авторитарной модернизации, где все инициативы и реформаторские идеи в первую очередь касаются внешней политики и переустройства экономики. Политическая жизнь в Узбекистане остается достаточно традиционной (…) Поэтому выборы в парламент, который остается таким же традиционным инструментом властного режима, как и при предыдущем президенте, не вызывают доверия в качестве инструмента модернизации».

Издание «Газета.Uz», ссылаясь на предварительные данные ЦИК, сообщает, что явка в день голосования 22 декабря в Узбекистане была самой низкой с 1991 года. На момент закрытия избирательных участков ЦИК сообщал о явке 71,1% зарегистрированных избирателей. На предыдущих парламентских выборах 2014 года официальная явка составила почти 89%. После президентских выборов три года назад ЦИК отчитывался о почти 88-процентной явке. До сих пор рекордно низкая явка — 85,1% — была зафиксирована на выборах в парламент в 2004 году.