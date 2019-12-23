«Смягчение» и «нездоровые привычки»: наблюдатели ОБСЕ оценили выборы в Узбекистане

На парламентских выборах в Узбекистане по-прежнему не было «истинной конкуренции», голосование 22 декабря прошло в условиях «излишнего ограничения» фундаментальных прав и свобод и с «серьезными нарушениями в день выборов». Такие предварительные выводы опубликовали в понедельник, 23 декабря, наблюдатели ОБСЕ, отметив «улучшение избирательного законодательства» и «возросшую терпимость к независимым мнениям» при новом президенте Шавкате Мирзиёеве. Узбекские граждане выбирали депутатов впервые за 3 года правления Мирзиёева, при котором партийный состав парламента не изменился: в него вошли те же 5 «партий власти», что и в эпоху Ислама Каримова.

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На следующий день после воскресного голосования в Узбекистане заявление о предварительных результатах и выводах опубликовали наблюдатели Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ и Парламентской ассамблеи ОБСЕ.

«Улучшения в избирательном законодательстве Узбекистана и возросшее принятие свободы слова достойны похвалы, но они не смогли компенсировать отсутствие оппозиционных партий, сохраняющееся пренебрежение фундаментальными правами и серьезные нарушения в день выборов», — отметили международные наблюдатели.

Миссия ОБСЕ сообщила о «многочисленных серьезных нарушениях» процедуры голосования (в том числе, «голосование за других людей и пренебрежение ключевыми процедурами во время подсчета голосов»), а также указала на отсутствие у граждан «реального выбора» в условиях жесткого ограничения их основных прав и свобод.

При этом, в ОБСЕ приветствовали реформу избирательного законодательства и «модернизацию» работы избиркомов, которые приближают Узбекистан к международным стандартам. Наблюдатели отметили «возросшую терпимость к независимым мнениям» и «большее принятие свободы слова» в Узбекистане.

Впрочем, «несмотря на некоторое смягчение, законодательная база в отношении основных прав и свобод, ключевых для проведения демократических выборов, по-прежнему ограничивает возможности граждан и кандидатов в полной мере пользоваться своими правами», — предупреждают наблюдатели.

«Хотя важный рубеж преодолен, старые нездоровые привычки, в том числе в день выборов, показали, что стране все еще предстоит большая работа (…) демократическое развитие требует большей соревновательности и уважения к основным правам и свободам», — указал Георгий Церетели, специальный координатор и руководитель краткосрочной миссии ОБСЕ по наблюдению за выборами. Глава делегации Парламентской ассамблеи ОБСЕ Кари Хенриксен отметила: «Хотя эти выборы и характеризовались гораздо большей степенью открытости, чем в прошлом, выбор, предоставленный избирателям, все еще весьма ограничен».

«Все партии поддерживают политику президента, оппозиционные партии отсутствуют, а избиратели не имеют реального выбора», — подчеркивают наблюдатели ОБСЕ.

«Независимых мнений становится больше, они обретают силу, появилось новое чувство свободы, — сказала глава наблюдательной миссии БДИПЧ Тана де Зулуэта, — Но эта свобода имеет жесткие рамки, и публичное несогласие все еще может привести к судебному преследованию или задержанию.

В миссию ОБСЕ по наблюдению за парламентскими выборами в Узбекистане входили 316 наблюдателей из 37 стран, в том числе 271 эксперт и наблюдатель от БДИПЧ и 45 парламентариев и сотрудников Парламентской ассамблеи ОБСЕ.

23 декабря своими выводами поделились также миссии наблюдателей от СНГ и ШОС. Как сообщает Национальное информационное агентство Узбекистана (УзА), первые признали узбекские выборы «свободными, прозрачными и конкурентными», а вторые — «демократичными и легитимными».