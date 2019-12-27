В Казахстане объявлен траур по жертвам авиакатастрофы в Алматы

Пассажирский самолет авиакомпании Bek Air потерпел крушение утром 27 декабря при вылете из аэропорта Алматы. На борту находилось 95 пассажиров и пять членов экипажа. По уточненным данным, 12 из них погибли еще 49 госпитализированы с ранениями. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования семьям погибших и пострадавших. В стране 28 декабря объявлен национальный траур.

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Самолет Fokker-100 следовал рейсом Z92100 из Алматы в Нур-Султан. По предварительной информации, при взлете самолет дважды коснулся хвостом взлетной полосы. Сразу после взлета лайнер потерял высоту, пробил бетонное ограждение и врезался в пустое строящееся здание. Взрыва и возгорания не было, сообщает комитет по чрезвычайным ситуациям МВД Казахстана.

В качестве возможных причин катастрофы называются ошибка пилотов и техническая неисправность. Все полеты лайнеров данного типа в стране временно прекращены. Деятельность авиакомпании приостановлена. Bek Air была основана в 1999 году и является первым казахстанским лоукостером. МВД начало расследование по статье о «нарушении правил безопасности и эксплуатации воздушного транспорта».