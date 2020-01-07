Кыргызстан: страна, где дети выпали из гнезда
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Кыргызстан — страна горных пейзажей, озера Иссык-Куль и горячих источников. Но это и страна миграции, внешней и внутренней, жертвами которой становятся в первую очередь дети. По данным Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), число детей в Кыргызстане, оставленных без попечения родителей, увеличилось на 16% за последние четыре года и достигло в 2018 году почти 300 тысяч человек. Почему дети остаются без присмотра? И кто берет на себя ответственность за их дальнейшую жизнь? Репортаж RFI из центров реабилитации ребенка, детской инспекции милиции и интернатов — от Бишкека до Каракола.
Из шестимиллионного населения Кыргызстана более 35% — несовершеннолетние. Беспризорники и оставшиеся без попечения, по закону, считаются «детьми в тяжелой жизненной ситуации». Главная причина — бедность, — объясняет Алексей Петрушевский, основатель одного из первых центров реабилитации ребенка в Бишкеке.
11 ноября Алексей получил в Париже почетную награду за достижения в борьбе за права человека от французского министра юстиции Николь Беллубе. Он действительно был первопроходцем. Еще в 2003 году мэрия Бишкека решила открыть центр помощи беспризорным детям, который он и возглавил. «Дети жили в подвалах, в люках, — рассказывает он. — Центр был рассчитан на 70 человек. Самого первого привезли пацана, Димку. Говорят, Алексей, бери его, форточник, на улице живет, клей нюхает, пропадет».
Сегодня Дмитрию 28 лет, у него трое детей. Он работает бренд-шефом самой престижной ресторанной сети Бишкека. Он считает, что главное — «чтобы была еда, в остальном жизнь поставит на правильный путь». Трое детей — его гордость, «потому что у нас и одного ребенка вырастить трудно».
«Если работать с такими детьми, каким был я, поднимать их, то я уверен, у нас бы и чиновников много было толковых», — заключает Дмитрий. На фоне конфликта с местными чиновниками сам Петрушевский стал фигурантом уголовного дела. Он больше не возглавляет центр, который по-прежнему называют «центром Петрушевского» и где постоянно меняется руководство.
«Муж уехал в Россию и ничего не присылает»
Мира Итикеева почти двадцать лет работает с детьми, оставшимися без попечения. Кроме интерната с психологом, медсестрой и педагогами, под ее руководством рядом с крупными бишкекскими рынками действуют два дневных центра. Туда приходят дети, живущие в семьях. Родители (а чаще всего мать-одиночка) не в состоянии не только ими заниматься, но и прокормить. В центре детям помогают с уроками, кормят горячим обедом и дают поиграть на детской площадке. Здесь занимаются и с родителями, тоже в основном с матерями, — проводят психологические тренинги, учат профессиональным навыкам и пытаются найти им работу.
В первой семье, с которой мы познакомились, — четверо детей, самому маленькому всего пять дней. «Первый муж пил, — рассказывает Кундуз (имя изменено — RFI), — а второй взял кредит и уехал в Россию. Ничего оттуда не присылает». Кундуз живет в бараке, где рядом со стопкой матрасов стоят электроплитка с открытой спиралью и самовар. Дети играют тут же. Вода — в колонке во дворе, только зимой она замерзает. В такой бедности ничего не выбрасывают, приспособлены даже пустые пачки от сигарет. Их Кундуз приклеила на стену и поставила в них зубные щетки и пасту. За комнату и отопление 2000 сомов (кыргызстанский сом примерно равен одному рублю — RFI) платит мечеть, остальное дают соседи, которые и сами живут бедно. Дети ходят в центр, там же им помогают с одеждой.
Еще одна семья — полная. Но Алтынбек, когда есть работа, уезжает на заработки, с двумя детьми сидит Улара. Ни та, ни другая семья не получают на детей пособие. В случае Улары и Алтынбека, которые оба больны эпилепсией, государство считает, что два пособия по инвалидности уже составляют прожиточный минимум. А у Кундуз нет на детей документов.
До совершеннолетия без документов
Отсутствие у детей документов, в том числе свидетельств о рождении, — распространенный в Кыргызстане случай. Часто документов нет и у их родителей. Как получить свидетельство о рождении и куда вписать ребенка, если у матери нет паспорта? Бывает и так, что документы мать оставила в залог за еду, а потом не смогла вернуть долг.
Из-за отсутствия документов около 40% брошенных детей до самого совершеннолетия никогда не ходили в школу, рассказывает Мира Итикеева. Центр реабилитации оказывает им юридическую помощь. «У нас есть 35-летние родители, которые никогда нигде не значились и не были известны органам планирования. Мы восстановили документы примерно 150 детям, но наш центр не является государственной организацией, которая должна была бы этим заниматься. Это очень долгий и сложный процесс — доказывать, что тот или иной ребенок был рожден той или иной женщиной», — объясняет Мира.
«Детей без документов очень сложно выявить и, соответственно, им помочь, — подтверждает Петрушевский. — Сегодня они здесь живут, а завтра приедешь — уже куда-то перебрались. Это мигранты».
Дети мигрантов
К кыргызстанским детям применим темин left behind, который используется в международной правозащитной практике. Это несовершеннолетние, оставленные родителями-мигрантами. Кундуз пока живет вместе с детьми, но, возможно, тоже будет вынуждена поехать на заработки в Россию или Казахстан. Кроме то, она сама — внутренняя мигрантка. Вместе с родителями она после девятого класса приехала в Бишкек из Джалал-Абада, работала, как многие, на швейной фабрике.
«Случай типичный», — говорит директор еще одного центра в Бишкеке под названием «Айданек» («Ростки») Эльмира Джулаева. Почти пятая часть населения Кыргызстана работает за границей, а дети остаются с родственниками или просто соседями. «Оставляют со знакомыми или родственниками, а те не оформляют опекунство и не несут никакой ответственности. К нам попадают такие дети, было много случаев насилия, физического и даже сексуального», — отмечает она. Центр «Айданек» принимает и совсем маленьких, трехлетних детей, и подростков вплоть до 18 лет, из любых регионов. Их приводят в любое время суток: «У нас была одна девочка, Яна,— продолжает Эльмира, — в четыре года поступила, все это время прожила в подвале, очень была страшная, вся вшивая, а мы ее отмыли, и такая стала красавица! В подвале, но хоть мать ее не бросала. У каждого ребенка своя судьба».
Дети мигрантов не только живут в тяжелейших условиях, они оказываются выкинутыми из общества, это парии в собственной стране. Центр меняет их жизнь. Четырехразовое питание и одежда — это пропуск в жизнь, которой живут сверстники. Воспитанники ходят либо в киргизскую, либо в русскую школу, но языкам они очень быстро обучаются внутри дома, состав интернациональный. Центры следят за тем, чтобы детей не обижали в школе. Но к внутренним мигрантам относятся как к людям второго сорта, и дети часто подвергаются дискриминации, «Они не чувствуют себя местными, даже прожив в столице два-три года», — говорит Мира Итикеева.
«Своих» детей, как говорит Петрушевский, он старался отдавать в специальные классы, где они догоняли по уровню сверстников: «Когда ребенок запущенный, его делают дураком. А в коррекционных классах он догоняет, и потом его никто не может унизить, сказать „ты тупой“».
В его практике около 20% воспитанников все же остаются «на дне», попадают в тюрьмы и колонии. Но восемьдесят — большой процент счастливых исходов. Прежде всего потому, что педагоги и директора вкладываются в каждого ребенка лично. «У нас за каждого душа болит, хотя они с нами всего шесть месяцев проводят, — продолжает Мира. — Стараемся хороший интернат подобрать, отвозим, общаемся, они, когда вырастают, забегают поздороваться. Канцтовары детям приносят, приходят что-то покрасить, починить. Многие выучились, мы ими гордимся, у меня среди учеников есть газоэлектросварщик, есть повар, а один в Северо-Кавказском университете учится, в России».
Дом на Иссык-Куле
«Мы с Машей помогаем на кухне, нам это нравится. Мальчики помогают со скотиной, за собаками следят, которые нас охраняют», — рассказывает Меерим, воспитанница частного детского дома «Благодатный источник».
«Благодатный источник» — счастливая история. Она началась осенним вечером в 1998 году по инициативе Гульнары Дегенбаевой, которая рассказывает о начале проекта со слезами и улыбкой: «Я как-то зашла в ресторан поесть, а у входа ко мне подбегают детишки, деньги просить. — А где, говорю, ваша мама? — А у нас нету. — А где живете? — В подвале. — Я машинально дала им денег, а у самой сразу пошли воспоминания о том, что пережила».
Гульнара — тоже воспитанница детского дома. Она взяла на себя младших братьев, получила педагогическое образование, за что до сих пор благодарит своих учителей, преподавала, а потом стала предпринимательницей. К концу девяностых, как говорит сама, оказалась, что предпринимательница она неплохая и преуспевающая. Заработанные средства дали возможность защитить беспризорников.
«Я вышла на улицу, смотрю, у них пакеты. И запах странный — я даже не поняла, что это они клей нюхают, — продолжает она. — И сразу моя жизнь перевернулась». Гульнара вернулась к своему первому образованию, к педагогике, и стала работать над проектом частного детского дома.
Прежде всего ей хотелось увезти детей подальше от города. Таким местом стал Светлый мыс на Иссык-Куле. Детский дом расположен на территории бывшего монастыря на берегу залива. Место связано с легендой. Каталонский атлас, шедевр картографии составленный в XIV веке Авраамом и Иегудой Крескесами, указывает, что здесь когда-то был григорианский монастырь, где хранились мощи апостола Матфея. В 1882 году по указу Александра III на Светлом мысу был основан Свято-Троицкий православный монастырь. Но просуществовал недолго: в 1916 году почти все монахи были убили в ходе Среднеазиатского восстания. В здании бывшего монастыря и находится детский дом, названный по имени монастырского источника на берегу озера.
Детский дом возник в 1998 году, но первого ребенка Гульнара взяла раньше: «Все знали, что я собираю детей, которые выпали из гнезда. Но тогда никаких нормативных актов вообще не было. Я всех брала, кого приводили, с документами и без. Так у меня сначала собралось девять детей. Первый мальчик, с которого все началось, мне его просто привели. Говорят: „Если не возьмешь, он просто умрет“. Я говорю: „Да у меня документов даже нет пока нужных“. А сама думаю — ведь умрет. И мы с мужем поехали туда. Мальчик ползал по квартире, полумрак, холод, электричества нет. Пока глаза к темноте привыкли, смотрю — женщина лежит на кровати, очень худая. Это бабушка у него лежачая, разбита параличом, а ей, как потом оказалось, — 34 года. Я его взяла, отмыла, отправила в Бишкек в больницу. Мне врачи говорили — не вытянем. А я загадала, если не вытянут, уеду из этой страны, не хочу здесь жить, раз ничего не могу изменить. А вытянут — будет у меня дом для детей. Это Вячеслав, мой первенец, я вам сейчас фотографию покажу. Женился, скоро второй у них родится. Технолог пищевой промышленности, и сам выжил, и за собой привел 146 детей».
Гульнара не раз становилась жертвой попыток рейдорского захвата. Земля на Светлом мысу многим не давала покоя. Не выдержал травли и ушел от Гульнары муж. А она осталась воспитывать приемных детей.
56 из них получили высшее образование. Среди бывших воспитанников есть юристы и военные, финансисты и ученые. Те, что пока живут дома и ходят в сельскую школу, ведут обычную жизнь, как во всякой семье. С домашними обязанностями. Продолжается эта жизнь и потом — дети и внуки Гульнары не теряют связь с домом и во взрослом возрасте: «Сейчас 25 человек учатся в вузах. Студенческая жизнь тяжелая. Я что могу им посылаю, как любая мама, то колбасы, то денег немного, если вдруг образовались. А они на каникулы к нам приезжают».
Сейчас у Гульнары с воспитанниками новый проект — парк, посвященный Токтогон Алтыбасаровой. Токтогон — легенда Кыргызстана. В 1942 году она приняла в соседним со Светлым мысом селе Курменты 150 детей из блокадного Ленинграда. Ей и самой к тому времени было всего восемнадцать.
Кыргызстан — страны шелкового пути и перекресток Центральной Азии. Здесь живут люди 80 национальностей. Киргизы и русские, украинцы и узбеки, дунгане и таджики, казахи и семиреченские казаки, корейцы и немцы. Детский дом — слепок с большого мира. «У нас разная вера, но мы сестры и братья, нас так воспитали», — говорит пятнадцатилетняя Меерим. Ей вторит шестнадцатилетний Захит: «Если честно, я вообще об этом никогда не думал, кто какой национальности».
В 2013 году Гульнара с воспитанниками восстановили малый храм бывшего монастыря, поставили звонницу. Подростки показывают храм с интересом и гордостью — впрочем, как и источник, давший название дому, и класс, в котором они учат наизусть стихи о последней войне, и монастырскую мельницу — памятник русского деревянного зодчества, который государство никак не внесет в списки. «Деревенские подожгли нашу мельницу, — говорит Захит, — а мы все равно восстановим».
При доме есть небольшое хозяйство. «Дети должны трудиться, — утверждает Гульнара, — чтобы не чувствовали себя иждивенцами. Они же в семье живут. Тяжелую работу, конечно, мы им не разрешаем делать, а вот посуду за собой помыть, гусям и курам дать корм, баранов выгнать можно. В огороде, кто желает, работает. Правда, они кропотливую работу не любят, говорят, давай, лучше подмету. В основном я сама там копаюсь, — смеется она. — Продавать овощи мы не можем, а для себя выращиваем, у нас на столе все натуральное, без пестицидов».
«Благодатный источник» варит и продает из собственного урожая мармелады и гордится собственным брендом: «Честное варенье». «У нас есть свой сад, там яблоки растут, а рядом поле — пшеница, ячмень», — проводит нас по хозяйству Саша.
Детей надо воспитывать в любви и красоте, уверена Гульнара. Красота на Светлом мысу захватывает дух. От детского дома к заливу идет зеленый лог. Вокруг — заснеженные вершины Тянь-Шаня. По логу с мыса можно спуститься к воде. Сейчас ее затянуло льдом. «Иссык-Куль» переводится как горячее озеро, оно не замерзает. Но Светлый мыс — самое его начало,
«У нас ближе к январю сильные морозы бывают, залив застывает, и на льду можно кататься на коньках. Вон на том холме мы делаем горку, снеговика лепим, к нам приезжают мамины внуки, и мы встречаем Новый год», — продолжает Саша.
«Я мечтаю…»
Айзаде Иманкуловой 32 года. Она следователь, а до этого шесть лет возглавляла детскую комнату милиции города Каракола на востоке Кыргызстана. «Я за столько лет поняла, что, когда с детьми работаешь, желание должно быть, а не так, чтобы с восьми до шести. Многие говорят — что можно сделать? Да многое можно! Мы иногда в семьи придем, уборку сделаем, я сама стены белила людям, чтобы чисто было», — рассказывает следователь.
«Дети в тяжелой жизненной ситуации» — официальный термин. За ним обычно стоят крайняя бедность, отсутствие присмотра, пьющие родители. Первые взрослые вне семьи, с которыми сталкиваются пострадавшие от насилия или просто оказавшиеся на улице несовершеннолетние, — сотрудники милиции. Милиция — орган охраны порядка, воплощение детского, да и взрослого страха. Айзада считает, что даже те несколько часов, которые ребенок проводит в отделении, дети должны чувствовать себя в безопасности: «У нас тут, сами понимаете, крики и плачи, мало чему ребенок может стать свидетелем».
Специально для детей в комнате для следственных действий она повесила доску. Дети могут заполнять любой из ее разделов: «Я мечтаю…», «Мне не хватает», «Я задаю себе вопрос…». Эти фразы рисуют картину тяжелого детства: «Мне не хватает моего братишки», «Я думаю, почему моя семья такая бедная».
В милиции ребенок находится всего три часа, пока не найдут его родственников или не определят его в детский дом, но и это немало. «Часто это просто заблудившиеся дети, лет пяти-шести, за которыми не смотрят родители, — рассказывает Айзада. — Они ничего не могут о себе рассказать и просто не успевают выучить адрес, семья все время переезжает. Они часто не по сезону одеты, зимой могут быть в одних колготках. Мы за эти три часа даем им поесть, стараемся успокоить, умываем, и главное — ищем родственников. Ни одному ребенку не пожелаешь, чтобы он провел ночь в детском доме».
С оснащением детской комнаты милиции Караколу помогли ассоциация «Поколение Инсан» и ЮНИСЕФ. Рита Кокжалова, сотрудница «Поколения Инсан», с гордостью показывает так называемое венецианское окно в следственной комнате. Благодаря этому затемненному с одной стороны стеклу ребенок при следственных действиях не встречается со своим обидчиком. Без ЮНЕСЕФ здесь не было бы ни игрушек, ни даже простого умывальника.
«Психологов очень не хватает»
ЮНИСЕФ помогает и дневному центру Каракола, куда приходят дети, пострадавшие от насилия. Центр расположен в одноэтажном здании, где когда-то находился городской НКВД. В горном Караколе целые микрорайоны живут с 90-х годов без центрального отопления и греются, как здесь говорят, светом. В здании холодно, отапливается единственная комната, где работает директор центра и его единственный психолог Бэлла Капарова.
«Когда центр открылся, мы поняли, что основная часть работы даже не социальная, а психологическая, — рассказывает Бэлла Капарова. — А у нас нет специалистов, и такая ситуация во всем Кыргызстане. Я лично специально проходила тренинг по трансакционному анализу, получила сертификат, сейчас учусь арт-терапии, но диплома у меня нет. У нас есть тренинг-зал, есть немного снаряжения, чтобы работать с телом ребенка, с зажимами. Но профессиональной помощи, конечно, не хватает, совета. Мы в школах раздаем свои буклеты, дети могут сами нам позвонить, стараемся не бюрократизировать эти процедуры. Главное, чтобы дети сюда пришли».
Ежегодно центр обращается примерно двести человек. Но в Караколе нет не только детских психологов, но и детского нарколога, о котором мечтает Айзада: «Я бы открыла центр, увезла бы их подальше от города, и чтобы был нарколог, и коррекционный класс, и педагоги». Она даже нашла фонд, который согласен выделить деньги на строительство здания, но мэрия не дает участок, говорит, нет свободных земель. А наркомания — новый детский бич, уверена следователь. А еще — детские самоубийства.
В 2018 году в Кыргызстане, по данным МВД, покончили жизнь самоубийством 88 детей, были и неудавшиеся попытки суицида. Часто это тоже проблема детей, оставленных родителями-мигрантами. Как рассказала Айзада, в прошлом году только в одном Караколе 500 детей остались без присмотра: «Особенно девочкам тяжело приходится, но и мальчикам достается».
«Родители просто не понимают, на что детей оставляют. Их эксплуатируют, а главное, у них исчезает чувство безопасности. Они перестают доверять взрослым, доверять жизни. Вплоть до депрессий и суицидов», — говорит Бэлла Капарова.
Айзада работает и с детьми, нарушившими закон. Она не говорит, что они «стоят на учете в милиции», называет «волонтерами», потому что вместе с детьми проводит благотворительные мероприятия. Дети раздают новогодние подарки бездомным, помогают старикам: «Я вижу, как у них от этого глаза горят, что-нибудь обязательно в памяти останется».
Альтернатива
Не только в Караколе детские судьбы держатся на подвижниках. В горном селе Кен-Суу в Нарынской области работает учителем Токтожум Стаханов, бывший преподаватель Чуйского университета. Он вернулся в поселок, потому что там некому учить детей. Начинает день с того, что сам протапливает здание и прокладывает в снегу тропинку к двери. Дети не только учатся, но и получают здесь теплый обед.
В декабре Стаханов указом президента Кыргызстана получил звание заслуженного учителя. Но известен он стал благодаря XIII Международному фестивалю документальных фильмов по правам человека, который устраивает НКО «Бир Дуйно». В этом году первое место на фестивале занял фильм о Стаханове «Учитель» режиссера Ибадыллы Аджибаева.
«Бир Дуйно» и его центр под названием «Альтернатива» действует в области прав ребенка во взаимодействии с органами и учреждениями образования, здравоохранения, социального развития, ГСИН, судами, прокуратурой, министерством юстиции и институтом омбудсмена. Здесь предоставляют медицинские, психологические и юридические консультации детям и их родителям. «Альтернатива», которую возглавляет Лира Исмаилова, в первую очередь, — центр помощи семье.
Центр был создан в 2013 году при поддержке Caritas France — Secours Catholique для продвижения ювенальной юстиции. Однако основная цель заключалась в помощи не отдельным детям, вступившим в конфликт с законом, а целым семьям. Мэрия Бишкека предоставила «Альтернативе» в аренду помещение, спонсорские деньги позволили провести для детей летние лагеря. «Помню, когда первый раз мы повезли детей в детский лагерь, директор и сотрудники следили за нами, очень боялись, что наши дети не дадут другим спокойно отдохнуть, — вспоминает Лира. — Я благодарна тренерам, которые видели перед собой обычных детей, а не „преступников“. Мы потом в течение пяти лет проводили там с детьми летний лагерь, а тренерами уже выступали наши бывшие воспитанники. Наши дети занимали первые места на всех конкурсах и были самыми активными в лагере».
Сотрудники детской комнаты милиции, центров по реабилитации ребенка и детских домов рассказывают много счастливых историй и много грустных. «У каждого ребенка своя судьба», — говорит Эльмира Джулаева. И ведет нас в библиотеку детского центра, где на полках стоят книги Чингиза Айтматова. Среди них — повесть «Белый пароход», опубликованная в 1970 году. Ее маленький герой тоже не помнил своих родителей. «Он ни разу не видел их, — писал Айтматов, — Никто из них ни разу не навестил его. Отец его был матросом на Иссык-Куле, а мать, после того как они разошлись с отцом, оставила сына у деда, а сама уехала в город. Как уехала, так и сгинула. Уехала в далекий город за горами, за озером и еще за горами». Невымышленная история о миграции, о детской судьбе и ответственности за нее взрослых.
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