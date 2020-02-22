В Казахстане задержали около 200 человек перед митингами оппозиции

В субботу, 22 февраля, около двухсот человек были задержаны сотрудниками полиции в Алматы и других городах Казахстана. Митинги были организованы двумя оппозиционными партиями.

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В Алматы проходила акция в поддержку создания Демократической партии оппозиционера Жанболата Мамая, в нескольких других крупнейших городах собирались сторонники «Демократического выбора Казахстана» эмигрировавшего банкира Мухтара Аблязова. Акции протеста и митинги сопровождались жесткими задержаниями.

Как сообщает радио «Азаттык», во второй половине на алматинской площади Астана полиция задержала свыше сотни людей, пришедших на митинг. «Демократический выбор Казахстана» анонсировал акции и в других крупнейших городах страны: в Нур-Султане на проспекте Республики у дворца «Жастар» задержали около 30 человек, в Шымкенте на юге Казахстана – около 20 человек, а в Актобе – еще как минимум 10 человек.

Власти страны запретили движение «Демократический выбор Казахстана» в 2018 году. Суд Нур-Султана признал эту партию «экстремистской» организацией. За почти два года с момента вынесения решения десятки человек в Казахстане были привлечены к уголовной ответственности по обвинению в «участии» в запрещенном движении ДВК, некоторые приговорены к реальным тюремным срокам. Все акции ДВК власти Казахстана считают незаконными. Предыдущие митинги, анонсированные ДВК, заканчивались задержаниями их участников.

В резолюции Европарламента от 2019 года «Демократический выбор Казахстана» был назван «мирным оппозиционным движением».

В июне 2017 года алматинский суд по уголовным делам признал банкира Мухтара Аблязова виновным в создании преступного сообщества и хищении средств БТА-банка и приговорил его к 20 годам лишения свободы с конфискацией имущества. В ноябре 2018 года суд приговорил бывшего олигарха к пожизненному сроку за организацию убийства председателя правления банка «ТуранАлем» Ержана Татишева. Процесс был заочным, в последние годы Аблязов проживает во Франции, которая отказалась экстрадировать его Казахстану.

Митинг оппозиции в Алматы, 22 февраля 2020. REUTERS/Pavel Mikheyev

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