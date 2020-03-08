В Кыргызстане участниц демонстрации в честь 8 марта избили и задержали

Активистки вышли на площадь Победы, однако на них напали агрессивные мужчины. Бишкек 8 марта 2020 г.

В Бишкеке организация Bishkek Feminist Initiatives планировала провести марш солидарности, посвященный Международному женскому дню. Активистки вышли на площадь Победы, однако на них напали агрессивные мужчины, а после задержала полиция. Об этом в воскресенье, 8 марта, сообщает агентство «Фергана».

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Феминистки Бишкека планировали провести марш против насилия и за права женщин, но на них напали молодые мужчины в колпаках. По данным местных СМИ, полиция задержала около 50 участниц шествия, а также присутствовавших на акции журналистов. Позже задержанных отпустили из УВД.

Активистки вышли на площадь Победы, однако на них напали агрессивные мужчины, а затем задержала полиция. Бишкек 8 марта 2020 г. REUTERS/Vladimir Pirogov

Марш за права женщин прошел 8 марта также в Алматы. Акция была посвящена жертвам бытового насилия. Участницы акции потребовали принять закон о сексуальных домогательствах, а также криминализировать домашнее насилие. Как сообщает сайт Tengrinews.kz, акция не была согласована с властями, но полиция не стала разгонять демонстранток.

В Узбекистане в честь 8 марта президент страны Шавкат Мирзиёев помиловал 83 женщины. Указ, согласно официальному сообщению, распространился на осужденных, которые «раскаялись и встали на путь исправления». За какие преступления они были осуждены, не уточняется.

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