Гульнару Каримову приговорили к 13 годам заключения за создание преступного сообщества

Ташкентский суд приговорил дочь первого президента Узбекистана Ислама Каримова Гульнару к 13 годам и четырем месяцам заключения. Об этом в среду, 18 марта, сообщили в пресс-службе Верховного суда страны.

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«Суд, всесторонне и в полной мере исследовав материалы уголовного дела, признал Г. Каримову виновной в организации преступного сообщества, вымогательстве, хищении путем присвоения и растраты, легализации доходов, полученных от преступной деятельности и других преступлений», — говорится на сайте ведомства.

Информационное агентство «Фергана» напоминает, что о возбуждении нового уголовного дела в отношении Гульнары Каримовой стало известно в конце 2019 года. Сообщалось, что группа под ее руководством занималась рейдерским захватом предприятий и заставляла их владельцев переоформлять имущество на подконтрольные дочери экс-президента организации. Общая сумма ущерба от деятельности «группировки» составила около 174 миллионов долларов.

Суд в Ташкенте постановил, что по совокупности всех приговоров, вынесенных на данный момент в отношении Каримовой, срок отбывания наказания будет исчисляться с 21 августа 2015 года. Пятерых человек, состоявших, по версии следствия, в ее преступной группировке, также приговорили к реальным срокам заключения под стражу. Еще двоих освободили от ответственности из-за истечения срока давности.

Напомним, в 2015 году Гульнару Каримову признали виновной в вымогательстве и уклонении от уплаты налогов и приговорили к пяти годам лишения свободы. В 2017 году она получила еще 10 лет, однако затем этот срок был сокращен. В июле 2019 года вступило в силу решение о конфискации недвижимости дочери узбекского экс-президента во Франции. Деньги от продажи квартиры в Париже, виллы в районе Сен-Тропе и замка в парижском пригороде, «приобретенных незаконным путем», было решено вернуть в узбекский бюджет.

С начала 2019 года Каримова отбывает наказание в Зангиатинской женской колонии. В феврале 2020 года ее дочь Иман Каримова разместила в соцсетях обращение матери к нынешнему президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву. В нем Каримова заявляла о готовности передать в бюджет Узбекистана 686 миллионов долларов, замороженных на ее швейцарских счетах, в обмен на прекращение уголовных дел.

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