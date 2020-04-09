Семья Назарбаева выиграла суд у криминального агентства Великобритании

Дочь и внук бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, Дарига Назарбаева и Нурали Алиев, выиграли спор об имуществе в Высоком суде Великобритании. Об этом в четверг, 9 апреля, пишет The Guardian. Суд счел недоказанной версию Национального криминального агентства Великобритании о том, что лондонская недвижимость семьи экс-президента куплена на средства, полученные незаконным путем. Криминальное агентство намерено обжаловать решение.

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Недвижимость, за которую судилась семья Назарбаева, оценивается в 80 миллионов фунтов стерлингов. Согласно материалам суда, спикер сената Казахстана Дарига Назарбаева владеет недвижимостью в районе Хайгет и двумя квартирами в Челси. Ее сын Нурали Алиев через офшор владеет домом за 30 млн фунтов стерлингов на так называемой лондонской «улице миллиардеров», Бишопс-авеню (The Bishops Avenue).

Это имущество было арестовано по запросу Национального криминального агентства в мае 2019 года. Британские правоохранители подозревали семью казахского лидера в приобретении недвижимости на средства бывшего мужа Дариги и отца Нурали Рахата Алиева, «полученные преступным путем». Сам Алиев в 2015 году был найден повешенным в австрийской тюрьме, где ждал рассмотрения дела по обвинению в убийстве двух казахстанских банкиров в 2007 году.

Представители Назарбаевой и Алиева отрицали, что владельцы недвижимости нарушили закон. Адвокаты Назарбаевой заявили, что Дарига — «самостоятельная женщина и способна заработать сама». А приобретение имущества сыном не доказано, принадлежащие ему квартиры также куплены матерью.

Судья Джастис Ланг, председательствовавшая на слушаниях, сочла, что Национальному криминальному агентству не удалось доказать обоснованность подозрений и отменила ордер.

Ордер на богатство неустановленного происхождения, также известный как «закон против МакМафии», существует в британском праве с 2018 года и направлен против отмывания капиталов, заработанных преступным путем. Ордер исключает презумпцию невиновности — доказывать легальность происхождения имущества обязан владелец. Впервые он был применен против имущества жены азербайджанского банкира Джахангира Гаджиева, приговоренного на родине к 15 годам тюрьмы по обвинению в хищении государственных средств.

По словам Грэма Биггара, главы Национального центра экономических преступлений при британском криминальном агентстве, в его ведомстве ожидали, что столкнутся с «серьезными юридическими трудностями» при использовании ордеров о богатстве неустановленного происхождения, поскольку закон принят недавно и не имеет достаточных прецедентов в судах. Он пообещал обжаловать решение.

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