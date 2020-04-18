Сын президента Таджикистана стал спикером верхней палаты парламента

Мэр Душанбе и сын президента страны Эмомали Рахмона Рустами Эмомали избран спикером Маджлиси милли — верхней палаты парламента Таджикистана. Голосование прошло в пятницу, 17 апреля, сообщается на сайте президентской администрации.

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По итогам тайного голосования кандидатура сына президента получила единогласное одобрение. Старший сын президента Таджикистана Рустами Эмомали с января 2017 года был мэром Душанбе, до этого руководил Агентством по госфинконтролю и борьбе с коррупцией.

Таким образом, Рустами Эмомали, которому сейчас 32 года, официально стал вторым лицом в стране после президента, отмечает агентство «Фергана». В 2016 году в Конституцию страны были внесены поправки, снизившие возраст для кандидатов в президенты с 35 до 30 лет.

Президентские выборы в Таджикистане должны пройти осенью 2020 года. Пока ни действующий президент Эмомали Рахмон, ни его сын не заявили об участии в них.

Старшая дочь Эмомали Рахмона Озода Рахмон занимает с 2016 года пост руководителей президентской администрации. Рахмон руководит Таджикистаном с 1992 года. У него девять детей.

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