Президент Казахстана снял дочь Назарбаева с должности спикера сената

Уходящий президент Казахстана Нурсултан Назарбаев (слева) и его преемник Кысым-Жомарт Токаев. 20 марта 2019 г.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о прекращении полномочий спикера верхней палаты казахстанского парламента Дариги Назарбаевой, дочери первого президента страны. Соответствующий указ был опубликован в субботу, 2 мая, на сайте главы государства. Причины прекращения полномочий в документе не называются.

Реклама Читать далее

Дарига Назарбаева была назначена на должность спикера верхней палаты парламента Казахстана в марте 2019 года. В сентябре ее переизбрали на эту должность. В своем твиттере Токаев поблагодарил Назарбаеву за работу на посту главы верхней палаты парламента.

Выражаю благодарность Д.Н. Назарбаевой за активную и плодотворную работу в качестве Председателя Сената Парламента Республики Казахстан. — Qasym-Jomart Toqayev (@TokayevKZ) May 2, 2020

Дарига Назарбаева стала спикером сената, сменив на этом посту самого Касым-Жомарта Токаева, которого в марте 2019 года отец Дариги Нурсултан Назарбаев назначил своим преемником. Ранее многие эксперты называли Даригу возможной преемницей отца на посту главы государства.

В мае 2019 года Дарига Назарбаева оказалась в центре коррупционного скандала в Великобритании. Национальное криминальное агентство страны арестовало недвижимость спикера казахстанского сената. Британские правоохранители подозревали, что имущество приобреталось на средства, полученные незаконным путем. В начале апреля 2020 года семья Назарбаева выиграла суд у Национального криминального агентства и арест был снят из-за недоказанности обвинений.

Устранение возможности двоевластия?

«Токаев использовал свои президентские полномочия, чтобы устранить возможность двоевластия во внутренней политике Казахстана, которое достаточно деструктивно в условиях ЧП», — объяснил агентству «Фергана» эксперт по Центральной Азии Аркадий Дубнов. В последние месяцы Назарбаева «настойчиво демонстрировала свои властные амбиции», — добавил политолог.

Аркадий Дубнов не исключает, что решение о снятии Дариги согласовывалось с Назарбаевым, но одновременно свидетельствует о падающем влиянии «Елбасы» на политические решения в Казахстане.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться