Больше ста человек задержали на акциях протеста в нескольких городах Казахстана

Акции протеста прошли в субботу, 6 июня, в Алматы, Нур-Султане и других городах Казахстана. Участники оппозиционных демократических движений требовали свободы политзаключенным, ухода из власти Нурсултана Назарбаева, пересмотра закона о митингах, также были экономические требования. Силы правопорядка задержали более ста участников.

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Митинги 6 июня стали первыми уличными политическими акциями после снятия в Казахстане 11 мая режима чрезвычайного положения. К участию в протестных акциях призывали инициативная группа по созданию Демократической партии во главе активистом Жанболатом Мамаем и движение «Демократический выбор Казахстана», созданное бывшим банкиром и оппозиционером Мухтаром Аблязовым, живущим в эмиграции.

В Алматы протестующие попытались собраться на площади перед Дворцом Республики, однако уже с утра она была оцеплена полицией. Участники митинга выразили несогласие, в частности, с разрабатываемой земельной реформой, допускающей передачу земли в аренду иностранцам на длительный срок. Ранее из-за протестов реформа была приостановлена.

Представители городских властей и правоохранительных органов потребовали от протестующих разойтись, сославшись на то, что в стране зарегистрировано 12 тысяч случаев заражения коронавирусом и массовые мероприятия в условиях карантина запрещены.

По данным «Радио Азаттык», больше сотни человек были задержаны в Алматы, а также десятки — в Нур-Султане, Шымкенте, Семее, Актобе, Уральске, Кызылорде. Общее число задержанных МВД Казахстана не уточняет.

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