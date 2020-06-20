Узбекистан заплатит по три тысячи долларов всем заразившимся коронавирусом туристам

Правительство Узбекистана пообещало выплатить компенсацию в размере трех тысяч долларов США всем иностранным туристам, которые во время посещения страны заразятся коронавирусом. Об этом в субботу, 20 июня, сообщает телеканал «Узбекистан-24». Таким образом власти рассчитывают привлечь в страну этим летом туристов.

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Для этой цели в Ташкенте разработали специальную систему государственного контроля за соблюдением санитарных норм «Узбекистан. Безопасное путешествие гарантировано», которая предполагает создание специального реестра туроператоров, прошедших санитарно-эпидемиологическийконтроль. Также будет создан специальный Фонд безопасного туризма с бюджетом 20 млрд сумов (около $2 млн).

Получить гарантированную государством компенсацию смогут только те иностранные путешественники, которые воспользуются услугами туроператоров, включенных в этот специальный реестр.

Как пишет агентство «Фергана», за 2019 год Узбекистан посетили 6,7 млн иностранных туристов. 16 марта власти объявили о закрытии границ для иностранных граждан из-за эпидемии коронавируса. Первого июня в стране снова разрешили внутренние путешествия, возобновили работу туроператоры, турагентства, отели и объекты культуры.

Ранее президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поручил составить список стран со «стабильной эпидемиологической ситуацией» и начать постепенно восстанавливать с ними туристические связи. Когда этот список будет опубликован, в Ташкенте пока не сообщают.

По данным Университета Джонса Хопкинса на 20 июня, в Узбекистане выявлено 6119 случаев заражения коронавирусом, в том числе 173 новых случая было диагностировано за последние сутки. За время эпидемии от последствий COVID-19 в стране скончались 19 человек.

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