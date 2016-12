Tabagisme: «Le paquet neutre est efficace, mais moins qu’une hausse des prix»

En France, le paquet neutre de cigarettes sera généralisé à partir du 1 er janvier 2017. Ce paquet est différent par son aspect, puisqu’il masque le logo et les couleurs reconnaissables des marques de cigarettes. En uniformisant les paquets, l’objectif est d’en diminuer l’attractivité, pour décourager les fumeurs et dissuader les non-fumeurs. Car le paquet de tabac est aussi devenu un objet marketing, ce qui permet aux vendeurs de contourner l’interdiction de la publicité directe pour la cigarette.

Le 1er décembre 2012, l’Australie est devenue le premier pays au monde à adopter le paquet neutre. Il s’agissait alors d’une des nombreuses mesures anti-tabac mises en place par ce pays. En 2007, une étude publiée par l’Australian Institute of Health and Welfare, montrait qu’en 2003, le tabac avait causé la mort de 15 511 personnes. Bien plus que l’alcool (1 084) ou les drogues illicites (1 705).

L’Australie a alors adopté une législation très stricte. D’abord, sur le prix : déjà cher, le prix d’un paquet de cigarettes a été augmenté chaque année, de 2013 à 2016, de 12,5 %. Il atteint aujourd’hui les 16 euros. Et il devrait passer à près de 27 euros en 2020, puisque les augmentations continuent.

Les restrictions pour fumer sont également très sévères selon les Etats : dans les voitures, il est souvent interdit de fumer en présence d’un mineur, la cigarette électronique est interdite dans tout le pays, etc. Dans l’Etat du Queensland, il est même interdit de fumer aux arrêts de bus, de taxi ou dans des rues piétonnes.

En Australie, le paquet neutre mis en place avec une politique anti-tabac

Cette politique anti-tabac semble avoir été efficace : le nombre moyen de cigarettes fumées par semaine est passé de 111 cigarettes en 2010 à 96 en 2013. La part de la population de plus de 18 ans qui fume a également baissé, passant de 22,3 % de la population en 2001 à 16,3 % en 2011-2012. En France, en comparaison, la part des fumeurs dans la population est supérieure à 30 %.

Comme le graphique le montre, la baisse de la part des fumeurs en Australie n’est pas imputable qu’au paquet neutre (mis en place en 2012), mais plutôt à toute la politique de restriction et de prévention anti-tabac. Et cette politique est très efficace chez les jeunes Australiens : de plus en plus de jeunes n’ont jamais fumé, 77 % chez les 18-24 ans en 2013.

Pour Catherine Hill, épidémiologiste à l’Institut de cancérologie Gustave-Roussy, contactée par RFI, « la meilleure mesure pour lutter contre le tabagisme, c’est d’augmenter les prix. En France, il y a eu une augmentation brutale du prix en 2004 et depuis, plus rien. Alors qu’en Australie, il y a vraiment une politique qui va dans ce sens de façon constante, régulière et surtout systématiquement supérieure au coût de la vie, pour que ce soit efficace. »

« De nombreux fumeurs trouvaient que le goût de la cigarette était moins bon »

Mais selon Eric Sensi-Minautier, directeur des affaires institutionnelles de British American Tobacco, la mise en place du paquet neutre en Australie n’a « pas eu d’effet sur la consommation de tabac ». Elle a plutôt « fait augmenter les achats de contrebande », dit-il.

Les industriels du tabac contestent régulièrement, au titre du droit de propriété intellectuelle et du droit des marques, la mise en place des paquets neutres, sans succès. Une action auprès de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) contre les paquets neutres australiens devrait être tranchée courant 2017.

Mais pour le gouvernement australien, le paquet neutre a eu son effet sur le tabagisme. Il estime que le seul paquet neutre a permis de faire baisser d’environ 3 % le nombre des fumeurs parmi les plus de 14 ans entre décembre 2012 et septembre 2015.

Kylie Lindorff, présidente du Comité du tabac du Conseil australien du cancer, rapporte que les appels vers le numéro d’aide à l’arrêt du tabac ont augmenté avec l’instauration du paquet neutre : « De nombreux fumeurs disaient qu’ils n’aimaient pas l’aspect du nouveau paquet. Ils trouvaient aussi que le goût de la cigarette était moins bon. Pourtant, les entreprises de tabac ont confirmé que le produit vendu était le même. Cela prouve à quel point un paquet peut transmettre un message sur la qualité supposée et les caractéristiques d’un produit. »

Catherine Hill reconnaît également que « le paquet neutre reste une mesure plutôt efficace, mais moins qu’une hausse des prix. Les avertissements choquants sont beaucoup plus visibles, car il n’y a vraiment que ça sur les paquets ».

Il est encore trop tôt pour juger si le paquet neutre a eu un effet en France

L’Australie est en 2016 le seul pays où les paquets de cigarettes vendus sont neutres. L’Irlande prévoit de rendre obligatoires les paquets neutres d’ici mai 2017. La Hongrie se donne jusqu’à mai 2019 pour appliquer la vente de paquets neutres de cigarettes.

En France, le paquet neutre existe déjà depuis le 20 mai 2016, mais il sera obligatoire à partir du 1er janvier 2017. Avec les chiffres des derniers mois de mise en place du paquet neutre, il est trop tôt pour savoir s’il a eu un effet sur les ventes de cigarette en France, note Catherine Hill : « Jusqu’en octobre 2016 [derniers chiffres de l’Observatoire français des drogues et toxicomanies ; ndlr], il est difficile de voir un effet de l’arrivée des paquets neutres, qui a été progressive en France. Les ventes de cigarettes baissent très doucement depuis 2004, année où le prix des cigarettes a été fortement augmenté et où les ventes ont baissé de façon importante. »

Au Royaume-Uni, le paquet neutre a également été instauré à partir de mai 2016. Les buralistes ont jusqu’en mai 2017 pour écouler les anciens paquets. Si le paquet neutre permettra peut-être de faire baisser le nombre de fumeurs, une éventuelle baisse s’inscrira dans un contexte favorable. Entre 2012 et 2015, la part de la population adulte anglaise qui fume est passée de 19,3 à 16,9 %.

Sur la période 2012-2014, la cigarette est tenue pour responsable en Angleterre de 274,8 décès pour 100 000 personnes de plus de 35 ans. En France, 73 200 décès sont attribuables au tabagisme en 2013, selon une étude de l’agence nationale de santé publique.