La gymnastique pour améliorer la sexualité

Dr Catherine Solano : Chez les hommes, la gymnastique sexuelle sert à avoir de meilleures érections et à mieux contrôler l’éjaculation. Chez les femmes, elle permet d’éprouver plus de sensations sexuelles et d’obtenir plus facilement des orgasmes.

Claire Hédon : Donc, cela signifie-t-il qu’il existe des muscles sexuels ?



Dr Catherine Solano : Oui, il existe des muscles très puissants situés dans la région sexuelle. Il s’agit d’un ensemble de muscles que l’on appelle les muscles du périnée. Un de leurs rôles est de servir de plancher et d’empêcher tous les organes qui sont dans le bassin et dans le ventre de tomber entre nos jambes ! Ils jouent un rôle très important dans la vie sexuelle. Plus ils sont musclés et mieux la sexualité fonctionne.

Claire Hédon : On parler souvent du périnée chez les femmes, mais est-ce que ces muscles existent aussi chez les hommes ?

Dr Catherine Solano : Oui, chez les hommes, plus le périnée est musclé et meilleure est l’érection.

Une étude a montré en effet que ces exercices pratiqués régulièrement pendant 3 à 6 mois augmentent la qualité de l’érection (Dorey G, Speakman MJ, Fenely RC, Swinkels A, Dunn CD, Pelvic floor exercises for erectile dysfunction, BJU International, Septembre 2005, Vol. 96, No 4, 595-597*).

Chez des hommes ayant des difficultés érectiles, 40 % des participants ont pu retrouver des capacités érectiles normales, et 35 % avaient obtenu une amélioration significative. Cela fait 75 % d’hommes qui ont vu un progrès. Cette pratique serait donc un complément extrêmement important à l’utilisation de médicaments facilitateurs de l’érection (IPDE5).

Claire Hédon : Pourquoi ces exercices ont-ils un effet sur l'érection ? L’érection n’est pas une contraction musculaire pourtant ?

Dr Catherine Solano : Parce que quand vous faites de l’exercice de musculation, vous augmentez le flux sanguin dans la région sexuelle, vous oxygénez les tissus, en particulier les corps érectiles. Cela contribue à les assouplir, et à les rendre plus réactifs. Et quand vous contractez les muscles, c’est comme une éponge remplie de sang qui chasse le sang dans les corps érectiles.

Claire Hédon : Cela a-t-il d’autres intérêts chez l’homme que l’amélioration de l’érection ?

Dr Catherine Solano : Oui, les hommes qui ont un périnée bien musclé ressentent plus de plaisir et souffrent moins d’éjaculation précoce. Cela vaut donc vraiment la peine de pratiquer des exercices.

Claire Hédon : Alors, comment doivent faire les hommes qui veulent pratiquer cette gymnastique ?

Dr Catherine Solano : Il faut s’entraîner à serrer les muscles qui servent aussi à se retenir d’uriner. Ce sont des muscles puissants, aussi la contraction est-elle relativement lente. Il faut la tenir quelques secondes et la relâcher sans pousser. Et il faut renouveler cet exercice, car il s’agit de musculation. L’idéal serait d’en faire au moins une soixantaine par jour. (cela prend seulement 5 minutes).

Claire Hédon : Mais ce n’est pas évident peut-être, pour un homme de savoir s’il réussit à faire le bon mouvement de gym. D’habitude, on a un moniteur pour vous dire si vous pratiquez bien ! Ici, c’est un peu délicat non ?

Dr Catherine Solano : Oui, c’est vrai et ce n’est pas évident. C’est pourquoi il existe deux tests à faire pour être sûr de pratiquer le bon mouvement. Le premier, c’est de savoir arrêter le jet quand on est en train d’uriner. Pour cela on doit serrer les muscles du périnée. Le deuxième test se fait au cours d’une érection. Si un homme contracte ses muscles du périnée à ce moment-là, son sexe se soulève. Tous les hommes connaissent ce geste.

Claire Hédon : Comment les femmes qui veulent faire cet exercice pour éprouver du plaisir sexuel s'y prennent-elles ?

Dr Catherine Solano : Les femmes doivent aussi, pour muscler leur périnée, faire la même contraction que celle que l’on fait quand on veut arrêter le jet d’urine. Et pour elles, le deuxième test, c’est d’insérer un doigt à l’entrée de leur vagin et de serrer autours. Elles doivent sentir que leur vagin se serre. Certaines femmes le pratiquent pendant une relation sexuelle en demandant à leur partenaire : « Est-ce que tu sens que ça serre ? ». Quand le périnée est faible, on sent plutôt un petit mouvement qui ne serre pas vraiment. Si le périnée est vraiment tonique, on sent vraiment que ça serre. Les femmes qui veulent obtenir une amélioration de leur sexualité doivent pratiquer assidûment tous les jours et pendant plusieurs mois.

Claire Hédon : Je pensais que ces exercices servaient à prévenir les incontinences urinaires. Les gynécologues conseillent cela à toutes les femmes qui viennent d’avoir un bébé.

Dr Catherine Solano : Oui, un des effets de la musculation du périnée chez les femmes, est que cela consolide le plancher pelvien et que cela diminue le risque d’incontinence urinaire. C’est pourquoi, on le conseille systématiquement à toutes les femmes qui viennent d’accoucher. Mais, cela améliore aussi beaucoup la sexualité, chose qu’on ne dit pas assez, or, c’est peut-être plus motivant !

Claire Hédon : En quoi cette gym sexuelle change-t-elle la sexualité féminine ?

Dr Catherine Solano : Le plus important, c’est qu’elle facilite l’orgasme. Les femmes qui ont un périnée extrêmement tonique ont plus d’orgasmes, qui leur procurent plus de plaisir et qui viennent plus rapidement. Un grand nombre de femmes qui ont des difficultés à obtenir l’orgasme ont un périnée très peu musclé.

Claire Hédon : Alors l’orgasme féminin, ce n’est pas tout dans la tête ?

Dr Catherine Solano : Disons que pour avoir des orgasmes, il ne faut pas de blocages dans la tête, c’est vrai. Mais il faut aussi un corps qui fonctionne. Car si votre corps est incapable de réagir aux stimulations, vous avez beau être bien dans votre tête, ça ne viendra pas.

Claire Hédon : Préconiseriez-vous finalement, aux hommes et aux femmes de faire de la musculation pour avoir une meilleure sexualité ?

Dr Catherine Solano : Oui, je trouve que c’est un peu une hygiène de vie. L’idéal, ce serait par périodes de faire des exercices pour sa sexualité. Cela ne prend pas beaucoup de temps car on n’a pas besoin d’une salle de gym ni d’une panoplie. On peut le faire assis dans sa voiture en attendant que le feu passe au vert ou bien quand on fait la queue à la poste ou dans un grand magasin !

