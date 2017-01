[Reportage] Pesquet et Kimbrough dans l’espace, une sortie très suivie

Avec notre envoyé spécial à Cologne, Simon Rozé

Cela fait plusieurs heures que Thomas Pesquet et Shane Kimbrough travaillent sur les batteries de la station.

En liaison avec le contrôleur au sol, Hervé Stevenin, un des instructeurs de l’astronaute français, suit ça de très près : « Par mesure de sécurité, ils doivent être attachés à la station par deux points de fixation, un de ligne de vie et après c’est leurs bras ou une autre sangle […]. C’est un peu de l’escalade de haute technologie, en armure un peu, en étant engoncé dans ce scaphandre pressurisé. »

Après six heures dans l’espace, c’est la fin de la mission. Lionel Ferra, contrôleur au Centre européen des astronautes est satisfait : « En six heures de temps, c’est vraiment très bien parce qu’ils ont encore une heure de marge au niveau de l’autonomie des scaphandres. On peut dire que c’est une sortie dans l’espace vraiment bien réussie. »

The requisite space selfie! Nice reflection of Earth in the helmet. Unbelievable feeling to be your own space vehicle… #Proxima pic.twitter.com/p4Ket5HZiI — Thomas Pesquet (@Thom_astro) 13 janvier 2017

Le patron des astronautes européens, Franck de Winne, a bien sûr assisté au spectacle. Ancien astronaute lui-même, il en serait presque jaloux : « Quand on sort de la station, on a l’impression d’être en chute libre parce que, quand on regarde par le hublot du scaphandre, on voit juste la Terre devant soi et c’est très impressionnant. »

Des images plein la tête pour Thomas Pesquet, et de la fatigue surtout. Les astronautes perdent en moyenne quatre kilogrammes à cause de l’effort fourni pour chaque sortie.