«5 fruits et légumes par jour», mais pas seulement...

Mangez moins de viande et plus de légumineuses ! Ce n’est pas vraiment une révélation, mais pour la première fois l’Agence nationale de sécurité sanitaire (Anses) formule des conseils précis à l’égard de certains aliments déjà connus pour être à risque. Cette étude portant à la fois sur près de 1 300 aliments, les habitudes et les risques nutritionnels, a demandé quatre années de travail aux chercheurs. Un rapport qui actualise les repères de consommation alimentaire pour la population française et donc, d’y voir plus clair dans nos assiettes.

Voilà une recommandation qui aura encore bien du mal à passer dans les cantines. On connaissait le fameux slogan « cinq fruits et légumes par jour », l’Agence nationale de sécuritaire sanitaire ajoute aujourd’hui de nouveaux éléments : « Préférez les pois chiches, les fèves et les lentilles au steak haché ! »

Pour arriver à cette conclusion, les chercheurs ont dû développer un algorithme capable de traiter à la fois « la composition nutritionnelle de plus de 1 300 aliments, les risques de développer des maladies chroniques en lien avec l’alimentation, les habitudes nutritionnelles des Français, mais aussi le niveau de contamination des aliments », a expliqué à nos confrères du Figaro, le Pr. Irène Margaritis, chef de l’unité d’évaluation des risques liés à la nutrition de l’Anses.

Nouveaux repères

Pour y voir plus clair dans nos assiettes, l’agence avance une série de nouveaux repères permettant à la fois de couvrir les besoins nutritionnels et de prévenir les risques de maladies chroniques liés à certains aliments.

Ces conseils sont destinés à un public d’âge adulte, les recommandations pour les enfants, femmes enceintes, personnes âgées, interviendront dans un deuxième temps. Des données scientifiques qui serviront ensuite au Haut Conseil de la santé publique, puis à Santé publique France pour élaborer de nouveaux messages sur le site Mangerbouger.fr.

Outre des légumineuses à tous les repas, l’Anses recommande les céréales, le pain et le riz complet qui permettent de diminuer les risques de diabète, les maladies cardiovasculaires et le cancer colorectal. Attention en revanche au sel et au sucre. Sans mettre tout le monde à l’eau, les chercheurs recommandent au maximum un verre de soda par jour.

Après, bonjour les dégâts ! Chaque verre supplémentaire de boisson sucré étant associé à une prise de poids de 200 grammes par an selon le Pr. Irène Margaritis, cette fois cité par nos confères du journal le Monde.

Moins d’un saucisson par semaine

Attention également aux produits carnés. Le rapport de l’Anses décourage la consommation de viande rouge et de viande transformée et recommande de manger du poisson deux fois par semaine. Pour la viande (hors volaille), ce n’est pas plus de 500 grammes par semaine. Pour la charcuterie, il faudra se contenter de 25 grammes par jour, autrement dit moins d’un saucisson par semaine.

Allez au-delà serait en effet, selon l’agence, prendre le risque de voir progresser les maladies chroniques de 10 à 20% et notamment le cancer colorectal. Les Français qui sont de gros consommateurs de charcuterie ont donc un effort à faire, et l’industrie cherche déjà de nouveaux débouchés jusqu’en Chine.

« L’idéal est de diversifier l'alimentation, ce qui minimise le risque alimentaire », insiste l’Anses. Pour compenser l’absence de protéines et de matières grasses, pensez à privilégier les huiles de colza et de noix, encore peu connues mais qui permettent de couvrir les besoins en oméga 3 notamment.

Bref, on est foutu on mange trop ! S'il vous reste encore un peu d’appétit, les chercheurs vous conseillent de bien regarder les étiquettes. C’est là le point noir du rapport : le niveau de contamination par des métaux lourds, des pesticides ou des perturbateurs endocriniens est jugé « préoccupant » selon l’agence.