Bien récupérer après le sport

-Dr Jean-Marc Sène, médecin du sport, et médecin de l'équipe de judo.

Il s’agit d’une période pendant laquelle l’ensemble des systèmes de l’organisme sollicités pendant l’effort se restructure.

Une récupération sera d’autant plus nécessaire que l’organisme aura souffert pendant l’effort.

Pendant la période de récupération, le sportif devra non seulement permettre aux articulations, muscles et tendons, de se régénérer et de se remettre en bon état de marche, mais également permettre au métabolisme d’éliminer tout déchet et de reconstituer les réserves.

La récupération est trop souvent négligée; après l’effort il faut respecter des conseils simples pour une meilleure récupération.

- Claire Hédon :

On dit souvent que l’eau est la seule boisson indispensable et utile au sportif. Alors quelle quantité faut-il boire ?

- Dr Jean-Marc Sène :

C’est vrai Claire, pour mieux connaître ses besoins hydriques : il faut se peser avant et après une épreuve ou un entraînement (en prenant en compte le poids de l'eau bue pendant l'effort). Cela donne une idée de la quantité de boisson à absorber.

On peut aussi faire une boisson de récupération soi-même, il faut : mélanger en quantité ½ Vichy + ½ jus de fruit + 0.5 g de sel / litre de boisson. Agitez le tout pour enlever le gaz et vous obtenez une boisson de récupération parfaite qui contient Eau + glucides + sels minéraux + oligoéléments + bicarbonates

1- Si on a beaucoup transpiré il faut boire tout de suite après l’effort, avant la douche, en 5 minutes ¼ de litre de boisson

2- Ensuite, tranquillement, boire en quelques minutes ½ litre. Objectif recharger les réserves de sucre dans les jambes et dans le foie, car ces réserves ont été épuisées pendant l’effort. Ne pas boire glacé ni de boisson gazeuse.

-Claire Hédon :

Il faut bien dormir aussi je suppose ?

- Dr Jean-Marc Sène :

Absolument Claire, la qualité du sommeil est essentielle; c’est la nuit qu’on reconstruit les muscles qu’on a cassés pendant le sport et que sont libérées les hormones qui permettent la récupération (hormone de croissance, testostérone, etc.) ; en cas de difficultés pour trouver le sommeil, et/ou de reveils trop fréquents la nuit, voici des conseils simples pour mieux s’endormir et avoir un meilleur sommeil :

La température du corps doit s’abaisser un peu : prendre une douche tiède rapide une demi-heure avant le coucher; la température de la chambre ne doit pas dépasser 17°, ne pas trop se couvrir.

Avant de se coucher, pendant un quart d’heure s’allonger par terre ou sur son lit, et remonter les jambes contre le mur pendant 20 secondes, puis les rallonger pendant 10 secondes, puis 20 secondes en haut, puis 10 secondes en bas, etc., pendant donc 15 minutes : ca améliore le retour veineux !

Toujours prévoir de l’eau plate potable à portée de main et profiter d’un réveil la nuit pour boire un peu !

- Claire Hédon :

Il faut se relaxer aussi ?

- DrJean-Marc Sène :

Absolument, Le plus important après le sport est de se calmer, de revenir à un état de relâchement nerveux.

Juste après l'effort, prenez 5 à 10 minutes relax, sans vous presser, juste pour récupérer. Marchez un peu ou, encore mieux, plaisantez avec vos partenaires.

Bien respirer en fermant les yeux et en sentant que vous videz complètement les poumons à chaque fois. 2 minutes suffisent en général.

Le relâchement physique après l'entrainement ou la compétition qui a pour objectif de détendre vos muscles est aussi très important.

Ballottements des bras et jambes : détendez tout le corps et bougez vos bras et jambes à la manière d'un sprinter avant la course

Assouplissements et étirements légers et alternés : Soyez doux, l'objectif est surtout de décontracter vos muscles.